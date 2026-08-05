۷۴ هزار زائر اصفهانی اربعین با اتوبوس بازگشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد دادخواه اظهار کرد: از روز ۲۷ تیرماه و آغاز طرح اعزام زائرین اربعین حسینی(ع) با همکاری ناوگان حمل‌ونقل عمومی شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری استان و همچنین صنایع بزرگ استان نظیر فولاد مبارکه، ذوب‌آهن، پالایشگاه و ... تعداد چهار هزار و ۱۱۲ صورت وضعیت برای ناوگان اتوبوسی صادر شده و ۱۰۷ هزار و ۲۹۳ زائر اصفهانی از این طریق به سمت مرزها اعزام شدند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان تشریح کرد: از این میزان، با صدور سه هزار و ۷۳۴ صورت وضعیت برای مرز مهران، ۱۰۰هزار و ۵۶۹ زائر از استان به این مقصد سفر کرده، ۶هزار و ۱۴۳ زائر با صدور ۳۵۰ صورت‌وضعیت ناوگان مسافری به سمت شلمچه، ۴۶۲ زائر توسط ۲۳ سرویس ناوگان اتوبوسی به مقصد خسروی و نیزبا صدور پنج صورت وضعیت ناوگان مسافری ۱۱۹ نفر از هم‌استانی‌های اصفهانی به مرز شلمچه اعزام شدند.

وی خاطر نشان کرد: در این بازه زمانی از کل کشور، ۶۶۹ هزار و ۶۶۹ نفر از زائران اربعین حسینی(ع) با صدور ۳۰هزار و ۱۶۴ صورت وضعیت توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی به مقصد مرزهای طرح اربعین سفر کردند که بر این اساس صدور صورت وضعیت ناوگان مسافری استان ۱۴ درصد آمار کشوری و میزان زائران اعزام شده توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی ۱۶ درصد آمار کشوری بوده‌است.

دادخواه درخصوص خدمت‌رسانی به زائران در مسیر بازگشت نیز عنوان کرد: از ابتدای طرح تا روز گذشته ۷۴هزار و ۶۴۳ زائر با صدور ۲هزار و ۲۵۱ صورت وضعیت توسط ناوگان اتوبوس مسافربری از مرزهای هدف به سمت استان اصفهان بازگشتند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان تصریح کرد: مرز مهران با ۷۲هزار و ۲۸۶ زائر و صدور ۲هزار و ۱۴۹ صورت وضعیت ناوگان اتوبوسی، مرز شلمچه با یک‌هزار و ۴۱۹ زائر و ۶۹ صورت وضعیت ناوگان مسافری، مرز خسروی با ۸۶۹ زائر و صدور ۳۰ صورت وضعیت و مرز چذابه نیز با ۶۹ زائر و ۳ صورت وضعیت سرویس ناوگان اتوبوس مسافری، به ترتیب بیشترین خدمت‌رسانی به هم‌استانی‌های اصفهان را در مسیر بازگشت از مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی(ع) داشته‌اند.

وی با اشاره به آمار کشوری صدور ۱۵هزار و ۹۱۹ صورت وضعیت ناوگان حمل‌ونقل مسافری و ۴۷۱هزار و ۷۶۴ زائری که توسط این ناوگان از مرزهای هدف به سراسر کشور بازگشتند، بیان کرد: بر اساس این آمار نیز استان اصفهان ۱۴ درصد کل صدور صورت وضعیت ناوگان اتوبوسی و ۱۶ درصد زائرین بازگشتی از مرزهای مربوطه را نسبت به کل کشور دارا می‌باشد.

دادخواه درخصوص آمار روز گذشته و همزمان با اربعین حسینی(ع) افزود: در تاریخ ۱۳ مردادماه، ۸۰ صورت وضعیت ناوگان مسافری و ۲۴۹ زائر به سمت مرز مهران اعزام شده و همچنین ۹هزار و ۵۵ زائر هم‌استانی‌ نیز با صدور ۲۷۳ صورت وضعیت سرویس اتوبوس ناوگان حمل‌ونقل مسافری از این مرز به سمت استان بازگشتند.