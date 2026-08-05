شناسایی ۱۲۹ مورد انشعاب برق غیرمجاز در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد جمشیدی در سخنانی، اظهار داشت: در پانزدهمین مانور سراسری طرح مهتاب که برگزار شد، ۳۹ اکیپ عملیاتی در حوزه‌های جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز، تست و بازرسی، نصب و تعویض کنتور و انجام اقدامات فنی و پیشگیرانه در سطح استان فعالیت کردند.

وی افزود: در جریان این مانور، اماکن تجاری، چاه‌های کشاورزی و سایر مشترکان مورد تست و بازرسی قرار گرفتند و همچنین پاک‌سازی ورودی شهرها و محورهای روستایی و نصب فیوزهای محدودکننده نیز در دستور کار اکیپ‌های اجرایی قرار داشت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اشاره به نتایج این مانور گفت: ۱۳۹ مورد برق غیرمجاز مشهود و نامشهود شناسایی، اصلاح و جمع‌آوری شد و ۲۴۱ متر کابل مربوط به انشعابات غیرمجاز نیز جمع‌آوری شد.

جمشیدی، ادامه داد: در این مانور همچنین ۱۱۳ دستگاه کنتور جدید نصب، ۷۴ مورد انشعاب غیردائم برقرار، ۸۴ دستگاه کنتور معیوب تعویض و ۵۲ فیوز محدودکننده نصب شد.

وی با بیان اینکه ۱۶۴ مورد چاه کشاورزی و عادی مورد تست و بازرسی قرار گرفت، افزود: در این عملیات دو مورد برق غیرمجاز دیماندی نیز شناسایی شد که اقدامات قانونی لازم در خصوص آن‌ها در دستور کار قرار گرفت.