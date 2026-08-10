به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید طالبی در همایش «پیامبر اعظم (ص) محور اتحاد مقدس امت اسلامی» اظهار کرد: توفیق تشرف به حرم مطهر امام رضا (علیه‌السلام) در آستانه رحلت پیامبر اعظم (صلی‌الله علیه وآله و سلم)، فرصتی برای تجدید عهد با اسوه وحدت و همچنین گرامیداشت یاد شاگرد مکتب اهل‌بیت (ع)، رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه) است.

رئیس سازمان علمی فرهنگی آستان قدس رضوی با اشاره به شرایط کنونی جهان اسلام افزود: آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری موردنیاز امت اسلامی است، حفظ اتحاد اسلامی در کنار هوشمندی و بصیرت است. اگر شناخت دقیقی از دشمن نداشته باشیم، ممکن است برخی افراد، خواسته یا ناخواسته، در مسیری حرکت کنند که به این اتحاد مقدس آسیب وارد شود.

وی با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه) درباره ضرورت صیانت از انسجام ملی و اسلامی، گفت: ایشان اهل بیان، قلم، پژوهش و اندیشه را نسبت به آثار سخنان و نوشته‌هایشان مسئول می‌دانستند و تأکید داشتند که نباید به این اجتماع عظیم برخاسته از اراده مردم آسیبی وارد شود.

طالبی ادامه داد: رهبر شهید انقلاب اسلامی (رضوان‌الله تعالی علیه) در پیام‌های متعدد، وحدت کلمه و اصرار بر اتحاد مقدس را از بنیادی‌ترین الزامات تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی معرفی کردند و این رسالتی است که همه مسلمانان در قبال آن مسئولیت دارند.

رئیس سازمان علمی فرهنگی آستان قدس رضوی با اشاره به آغاز وصیت‌نامه سیاسی - الهی امام خمینی (ره) با حدیث شریف ثقلین، اظهار کرد: تمسک به قرآن کریم و عترت، مسیر حرکت صحیح امت اسلامی را ترسیم می‌کند و زمینه‌ساز شکل‌گیری تمدن مقتدر اسلامی خواهد بود.

وی حرم مطهر رضوی را جلوه‌ای از پیوند ثقل اکبر و ثقل اصغر دانست و افزود: این آستان مقدس، هم پایگاه نشر معارف قرآن کریم و فعالیت‌های قرآنی همچون تدبر، تفسیر و قرائت است و هم کانون ترویج معارف اهل‌بیت (ع) و فرهنگ رضوی به شمار می‌آید.

طالبی با قرائت بخشی از اشعار رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (رضوان‌الله تعالی علیه)، در وصف امام رضا (ع) و فرازهایی از پیام ایشان خطاب به حضرت رضا (ع)، از ایستادگی مردم ایران در دفاع از کشور قدردانی کرد.

رئیس سازمان علمی فرهنگی آستان قدس رضوی با اشاره به حضور گسترده علما و بزرگان اهل‌سنت به‌ویژه از استان‌های جنوبی کشور در این همایش گفت: ملت ایران بار دیگر نشان دادند که در دفاع از ایران اسلامی و آرمان‌های انقلاب، استوار و یکپارچه ایستاده‌اند و امیدواریم با استمرار این همبستگی، شاهد پیروزی جبهه حق بر باطل باشیم.

وی حضور علما و اندیشمندان شیعه و اهل‌سنت در این گردهمایی را زمینه‌ساز تعمیق وحدت اسلامی دانست و ابراز امیدواری کرد که مباحث علمی و دینی این نشست، به تقویت همگرایی و انسجام امت اسلامی بینجامد.