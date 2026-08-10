تاجبخش: یک سال پربارش به معنای تأمین منابع آب کشور نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سحر تاجبخش، رئیس سازمان هواشناسی کشور امروز (دوشنبه، ۱۹ مرداد) در نشست خبری با اشاره به وضعیت بارشهای تابستانی در کشور اظهار کرد: معمولاً در فصل تابستان بارش قابل توجهی در کشور نداریم، اما امسال با وجود بارشهایی که در کشور رخ داده، به نظر میرسد به واسطه ضعیفتر شدن بارشهای موسمی هند، بارشها در منطقه ما نیز کاهش پیدا کند.
وی افزود: البته این شرایط هنوز به پایان نرسیده است و در پایان تابستان، وضعیت بارشها را بهطور کامل بررسی و درباره پیشبینیهای مربوط به آن اطلاعرسانی خواهیم کرد.
رئیس سازمان هواشناسی کشور درباره برخی پیشبینیهایی که از سوی افراد و منابع مختلف در فضای مجازی منتشر میشود، گفت: توصیه میکنم مردم حتماً اخبار و اطلاعات هواشناسی را از کانالهای رسمی سازمان هواشناسی دریافت کنند؛ چراکه اطلاعیهها و هشدارهایی که از سوی سازمان صادر میشود، معتبرتر است.
تاجبخش ادامه داد: به هر حال پیشبینیهای هواشناسی خارج از این موضوع نیست که اساساً پیشبینی چیزی جز حل عددی معادلات دیفرانسیل نیست و این مدلها نیز قطعاً دارای خطا هستند. بنابراین اینکه انتظار داشته باشیم همه پیشبینیها همیشه درست باشند، بهویژه در شرایط امروز که عدم قطعیتها به دلیل رخدادهای تغییر اقلیم و سایر پیامدهای آن بسیار بیشتر شده است، انتظار دقیقی نیست.
وی تصریح کرد: پیشبینیها در تمامی مدلهای جهانی به صورت احتمالاتی انجام میشود و این به معنای آن است که همواره امکان خطا در صدور پیشبینیها وجود دارد.
رئیس سازمان هواشناسی با اشاره به ظرفیت فضای مجازی در حوزه اطلاعرسانی اظهار کرد: فضای مجازی به هر صورت ظرفیت مهمی است که اگر به خوبی از آن استفاده نکنیم، بهخصوص در حوزه اطلاعرسانی و خبر، میتواند پیامدهای خیلی خوبی به همراه نداشته باشد.
تاجبخش درباره مباحث مطرحشده پیرامون وضعیت منابع آب و افزایش سطح آب در اطراف تهران نیز گفت: ممکن است در اطراف تهران نسبت به گذشته سطح آب بالاتر آمده باشد، اما اساساً این موضوع به این معنی نیست که تأمین منابع آب بهطور کامل انجام شده است.
وی یادآور شد: بخشی از بارشی که در کشور اتفاق میافتد، قطعاً در پشت سدها جمعآوری نمیشود و اینکه بارش کشور به مقادیر نرمال برسد، به این معنی نیست که تأمین منابع آبی کشور نیز بهطور کامل انجام شده است.
تاجبخش با تأکید بر اهمیت منابع آب زیرزمینی گفت: در کنار آبهای سطحی، آبهای زیرزمینی عامل بسیار مهم دیگری هستند که شاید چندین سال طول بکشد تا بتوانیم منابع آب زیرزمینی را تأمین کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: وقوع یک سال پربارش اساساً به این معنی نیست که منابع آب کشور تأمین شده است؛ ضمن اینکه چندین سال متوالی شرایط خشکسالی در کشور حاکم بوده است.
رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: حتی اگر بارشهای کشور به شرایط نرمال برسد، به معنای تأمین کامل منابع آب نیست؛ چراکه جبران کسری آبهای زیرزمینی ممکن است چندین سال زمان ببرد.
به گزارش خبرنگار مهر، سحر تاجبخش، رئیس سازمان هواشناسی کشور امروز (دوشنبه، ۱۹ مرداد) در نشست خبری با اشاره به وضعیت بارشهای تابستانی در کشور اظهار کرد: معمولاً در فصل تابستان بارش قابل توجهی در کشور نداریم، اما امسال با وجود بارشهایی که در کشور رخ داده، به نظر میرسد به واسطه ضعیفتر شدن بارشهای موسمی هند، بارشها در منطقه ما نیز کاهش پیدا کند.
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