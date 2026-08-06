به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، سیدمحمدرضا هاشمی در حاشیه نخستین جلسه ستاد هفته دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رویکرد اصلی دولت در استان، تبیین خدمات و دستاوردها به‌صورت صادقانه و تقویت امیدآفرینی در جامعه است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر و شهدای خدمت افزود: هفته دولت امسال حال و هوای متفاوتی دارد و جای خالی شهدای خدمت، به‌ویژه قائد شهید امت، بیش از گذشته احساس می‌شود، اما تلاش می‌کنیم با خدمت صادقانه ادامه‌دهنده راه این عزیزان باشیم.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در برنامه‌های هفته دولت گفت: کشور در یک سال گذشته شرایط ویژه‌ای را پشت سر گذاشته و برخی تصور می‌کنند این شرایط موجب توقف طرح‌های عمرانی و اقتصادی شده است، در حالی که پروژه‌های خوبی در بخش‌های مختلف آماده بهره‌برداری است.

هاشمی تصریح کرد: در هفته دولت امسال بیش از یک هزار پروژه عمرانی و اقتصادی در سطح استان به بهره‌برداری می‌رسد که جزئیات آن در نشست خبری هفته دولت اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به مردمی بودن آیین‌های افتتاح پروژه‌ها افزود: به فرمانداران تأکید شده است که مراسم افتتاح صرفاً در قالب جلسات اداری برگزار نشود، بلکه اقشار مختلف مردم از جمله نخبگان، فرهنگیان، ورزشکاران، کشاورزان، عشایر و دیگر گروه‌های اجتماعی در این برنامه‌ها حضور داشته باشند.

استاندار خراسان جنوبی هدف از این رویکرد را ارائه گزارشی جامع از اقدامات دولت، افزایش امید و نشاط اجتماعی و تبیین خدمات نظام برای مردم عنوان کرد و گفت: این موضوع همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های دولت چهاردهم بوده است.

هاشمی همچنین از سفر به شهرستان‌های استان در هفته دولت خبر داد و گفت: در این سفرها علاوه بر افتتاح طرح‌های عمرانی و اقتصادی، دیدارهای مردمی برگزار می‌شود تا مسائل و دغدغه‌های شهروندان به‌صورت مستقیم بررسی و برای رفع آنها تصمیم‌گیری شود.