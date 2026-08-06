به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این دیدار، معاون وزیر علوم و همچنین احسان اقبال، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بغداد، حضور داشتند.
بیتالحکمه عراق که از مهمترین مراکز علمی، پژوهشی و اندیشهورزی این کشور و وابسته به نخستوزیری است و با الهام از «بیتالحکمه» تاریخی بغداد فعالیت میکند، نقش مهمی در انجام پژوهشهای راهبردی، مطالعات علوم انسانی و برگزاری نشستهای علمی و فرهنگی ایفا میکند.
در این دیدار، نعیم العبودی با استقبال از حسبن سیمایی، وزیر علوم ایران، بر اهتمام بیتالحکمه به گسترش همکاری با دانشگاهها، مراکز علمی و پژوهشی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و توسعه تبادل تجربیات علمی، انتشار مشترک آثار پژوهشی، برگزاری همایشها و نشستهای علمی و بهرهگیری از ظرفیت پژوهشگران دو کشور را از محورهای مهم همکاریهای آینده برشمرد.
سیمایی نیز با قدردانی از میزبانی و استقبال گرم مسئولان عراقی، نقش بیتالحکمه را در تقویت ارتباطات علمی و فرهنگی میان ایران و عراق ارزشمند توصیف کرد و گفت: برگزاری برنامهها و فعالیتهای مشترک علمی و فرهنگی در سالهای گذشته، فرصت مناسبی برای تعامل استادان، پژوهشگران و اندیشمندان دو کشور و تبادل دیدگاهها در حوزههای مختلف علمی و پژوهشی فراهم کرده است.
در پایان این دیدار، دو طرف بر تداوم ارتباطات، گسترش همکاری میان دانشگاهها، مراکز پژوهشی و اندیشکدههای ایران و عراق و برنامهریزی برای اجرای فعالیتهای مشترک علمی و فرهنگی با هدف مواجهه با چالشهای فکری، فرهنگی و علمی منطقه تأکید کردند
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