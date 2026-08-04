رئیس دانشگاه هنر شیراز ابقا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با صدور حکمی، ستار خالدیان را به مدت ۴ سال، در سمت ریاست دانشگاه هنر شیراز ابقا کرد.
درحکم حسین سیمایی خطاب به خالدیان آمده است؛ نظر به مراتب تعّهد، تخصّص و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم دوره ریاست جنابعالی، در دانشگاه هنر شیراز به مدت ۴ سال دیگر تمدید میشود.
از جنابعالی انتظار دارد با توکل به خداوند سبحان مدیریت آن دانشگاه را بر پایه قوانین، سیاستها و برنامههای مصوب و سند دانشگاه اسلامی به انجام رسانید. امیدوار است با پیروی از آموزههای اسلامی، مبانی علمی، راهبرد دولت وفاق ملی و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، وظایف محوله را به نحو شایسته انجام دهید.
توفیق و سربلندی روز افزون جنابعالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.
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