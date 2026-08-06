حمله کوبنده نیروهای مسلح یمن به مواضع مزدوران سعودی+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، منابع نظامی وابسته به ائتلاف سعودی اذعان کردند که در حمله نیروهای مسلح یمن به مواضع مزدوران وابسته به عربستان در استان‌های حضرموت و مأرب، ۴۵ نفر کشته و ده ها تن زخمی شده اند.

شبکه تلویزیونی الجزیره هم به نقل از رسانه‌های یمنی گزارش داد که در پی حمله موشکی که نیروهای انصارالله به دو اردوگاه نیروهای وابسته به دولت وابسته به سعودی در استان‌های مأرب و حضرموت انجام دادند، شماری کشته و زخمی شدند.

نیروهای مسلح یمن همچنین با حمله پهپادی، مواضع نیروهای وابسته به عربستان در شمال استان الضالع را هدف قرار دادند؛ گزارش‌ها از کشته و زخمی شدن شماری از نیروهای آنان حکایت دارد.

رسانه خبری «نایا» با پخش تصاویری از حملات نیروهای مسلح یمن به مواضع مزدوران سعودی اعلام کرد که شماری از افسران سعودی در این حملات کشته یا زخمی شده اند.