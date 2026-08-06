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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲

شورای عالی سیاسی یمن: با محاصره و تشدید تنش، مقابله به مثل می‌کنیم

شورای عالی سیاسی یمن: با محاصره و تشدید تنش، مقابله به مثل می‌کنیم

شورای عالی سیاسی یمن با هشدار نسبت به تحرکات نظامی عربستان، تأکید کرد که هرگونه اقدام متجاوزانه با پاسخی قاطع و متناسب در قالب راهبرد «محاصره در برابر محاصره» روبرو خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شورای عالی سیاسی یمن با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد که تحرکات نظامی و صف‌آرایی‌های جدید عربستان سعودی، خللی در اراده ملت یمن برای احقاق حقوق خود و پایان دادن به ظلم ایجاد نخواهد کرد.

این شورا ضمن تبریک عملیات نظامی گسترده و اخیر نیروهای مسلح یمن علیه مواضع نظامی عربستان، تصریح کرد: «معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید به یک راهبرد قطعی و تغییرناپذیر تبدیل شده است.»

در ادامه این بیانیه آمده است که ارتش و ملت یمن در دفاع از حاکمیت خود تا رسیدن به حقوق مشروعشان، هیچ تردیدی به خود راه نخواهند داد و طرف مقابل باید پیامدهای اقدامات تنش‌زای خود را بپذیرد.

«یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن ساعتی قبل از حمله گسترده و پیش‌دستانه موشکی و پهپادی به مواضع ارتش سعودی و مزدوران آن و وارد کردن تلفات و خسارت سنگین به آنها در شرق یمن خبر داده بود.

کد مطلب 6910028

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