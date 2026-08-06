به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شورای عالی سیاسی یمن با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد که تحرکات نظامی و صف‌آرایی‌های جدید عربستان سعودی، خللی در اراده ملت یمن برای احقاق حقوق خود و پایان دادن به ظلم ایجاد نخواهد کرد.

این شورا ضمن تبریک عملیات نظامی گسترده و اخیر نیروهای مسلح یمن علیه مواضع نظامی عربستان، تصریح کرد: «معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید به یک راهبرد قطعی و تغییرناپذیر تبدیل شده است.»

در ادامه این بیانیه آمده است که ارتش و ملت یمن در دفاع از حاکمیت خود تا رسیدن به حقوق مشروعشان، هیچ تردیدی به خود راه نخواهند داد و طرف مقابل باید پیامدهای اقدامات تنش‌زای خود را بپذیرد.

«یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن ساعتی قبل از حمله گسترده و پیش‌دستانه موشکی و پهپادی به مواضع ارتش سعودی و مزدوران آن و وارد کردن تلفات و خسارت سنگین به آنها در شرق یمن خبر داده بود.