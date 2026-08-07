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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۵

کپلر: این هفته ۲۷ نفتکش و شناور از تنگه هرمز تردد کردند

کپلر: این هفته ۲۷ نفتکش و شناور از تنگه هرمز تردد کردند

شرکت ردیابی کشتی «کپلر» اعلام کرد که این هفته فقط ۶ نفتکش از تنگه هرمز خارج و ۲۱ کشتی هم وارد این تنگه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شرکت «کپلر» که در زمینه بررسی داده های دریانوردی فعالیت می کند، اعلام کرد که این هفته ۶ نفتکش تنگه هرمز را ترک کردند و ۲۱ کشتی هم وارد این تنگه شدند.

این آمار در حالی است که معمولا میانگین تعداد کشتی هایی که از تنگه هرمز قبل از آغاز تجاوز آمریکا علیه ایران عبور می کردند به ۱۴۰ عدد طی یک روز می رسید.

باید تأکید کرد که بر خلاف ادعاهای ترامپ و مقام های آمریکایی، کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز همچنان تحت نظارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام می شود و نفتکش ها و شناورهای متخلف اجازه تردد ندارند.

کد مطلب 6910135

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