کپلر: این هفته تنها ۸۴ کشتی از تنگه هرمز عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بر اساس داده‌های مؤسسه تحلیل و ردیابی داده‌های دریایی «کپلر»، میزان عبور و مرور شناورها از تنگه هرمز به شکل چشمگیری کاهش یافته و طی هفته جاری در مجموع تنها ۸۴ فروند کشتی از این آبراه راهبردی عبور کرده‌اند.

طبق این گزارش، از این میان تنها ۹ فروند کشتی در روز یکشنبه موفق به عبور از این تنگه شده‌اند که نشان‌دهنده افت شدید تردد و افزایش ملاحظات امنیتی در حوزه کشتیرانی منطقه‌ای است.

گفتنی است که ایران به دلیل سیاست های آمریکا و تشدید بحران‌های امنیتی و تنش‌های نظامی منطقه‌ای تنگه هرمز را مسدود اعلام کرده است در حالی که رئیس جمهور آمریکا روز گذشته مدعی شد کشورش تسلط کامل بر این تنگه دارد.

این رویداد بی‌سابقه، عبور نفت‌کش‌ها و شناورهای تجاری را مختل کرده و به جهش ناگهانی قیمت جهانی انرژی و نگرانی‌های گسترده در بازارهای بین‌المللی انجامیده است.