مدیران مؤسسات قرآنی خواستار تقویت جایگاه اتحادیه‌ مردمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از برگزاری انتخابات و استقرار هیئتمدیره جدید اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکلهای قرآن و عترت، جمعی از مدیران مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت کشور با انتشار نامهای خطاب به مسئولان امور فرهنگی و قرآنی شامل وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی، دبیر و قائممقام شورای توسعه فرهنگ قرآنی، رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان دارالقرآن الکریم، خواستار توجه و حمایت مؤثرتر از ساختارهای مردمنهاد قرآنی شدند.
در این نامه، با تأکید بر جایگاه اتحادیههای استانی و کشوری بهعنوان نمایندگان و برگزیدگان مجموعههای مردمی، بر ضرورت اعتماد بیشتر به این ساختارها در عرصه سیاستگذاری، تصمیمسازی، واگذاری امور اجرایی، تمرکززدایی، حمایتهای ساختارمند و بهرهگیری از ظرفیت شبکه مردمی مؤسسات قرآنی تأکید شده است.
امضاکنندگان این نامه، تقویت اتحادیههای قرآنی را زمینهساز انسجام، کارآمدی و توسعه فعالیتهای مردمی قرآن و عترت در کشور دانسته و از مسئولان خواستهاند با اتخاذ رویکردی راهبردی، زمینه ایفای نقش مؤثرتر این ساختارها را در مدیریت کلان فعالیتهای قرآنی فراهم آورند.
این نامه تاکنون به امضای بیش از ۶۴۰ نفر از مدیران مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت کشور رسیده است و فرآیند جمعآوری امضا همچنان ادامه دارد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
بسمهتعالی
وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی
ریاست محترم شورای توسعه فرهنگ قرآنی
دبیر و قائممقام محترم شورای توسعه فرهنگ قرآنی
ریاست محترم مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ریاست محترم سازمان دارالقرآن الکریم
سلامعلیکم و رحمهالله
با احترام، ضمن ابراز مراتب سپاس و قدردانی از اهتمام ویژه آن مجموعه محترم در برونرفت از وضعیت پیشین و برگزاری موفق انتخابات اتحادیه کشوری که گامی بلند در جهت استقرار و تحکیم جریان مردمی قرآن و تحقق تدابیر «قائد شهید» بود، مراتب تشکر خود را اعلام میداریم.
ما مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت امضاکننده، بر این باوریم که «اتحادیههای استانی و کشوری» بهعنوان عصاره و برگزیده مؤسسات مردمی، تنها راهبرد پایدار برای مدیریت کلان فعالیتهای قرآنی در کشور هستند؛ لذا با تأکید بر این باور، مطالبات و انتظارات راهبردی خود را با محوریت «اعتماد به ساختارهای مردمی» به شرح ذیل معروض میداریم:
１. اتحادیهها بهعنوان بازوی حاکمیت
از آن مسئولین محترم مصرانه درخواست داریم که اتحادیهها را نه بهعنوان یک نهاد صنفی صرف، بلکه بهعنوان «بازوی اجرایی و سیاستگذار مردمی» در کنار حاکمیت به رسمیت شناخته و در تمامی تصمیمگیریهای کلان، از ظرفیت کارشناسی و شبکه تشکیلاتی این ساختارها بهرهگیری نمایند.
２. تمرکززدایی و واگذاری امور
بر این باوریم که بسیاری از تصدیگریهای دولتی، با اتکا به توانمندی اتحادیهها قابل واگذاری است. تسهیل فرآیندهای اداری و حذف بروکراسیهای دستوپاگیر، باید به گونهای باشد که اتحادیههای استانی بتوانند در فرآیند تأیید و پیگیری صلاحیتها و تمدید پروانهها مؤثر باشند.
３. حمایت ساختارمند و هدفمند
درخواست داریم سیاستهای حمایتی به جای رویکرد «حمایت مستقیم از مؤسسات به صورت پراکنده» به سمت «حمایت ساختارمند از اتحادیهها» سوق پیدا کند. این امر مانع از توزیع غیرعادلانه منابع شده و باعث میشود که تمامی مؤسسات(بهویژه در مناطق کمبرخوردار) از طریق این شبکه مردمی، از حمایتهای برنامهای و بودجهای بهرهمند گردند.
４. ارتباط میدانی از طریق ساختار مردمی
از آن مقامات محترم تقاضا داریم در سفرهای استانی، «دیدار با اعضای هیئتمدیره اتحادیهها و مؤسسات مردمی» را در اولویت قرار داده و از جایگاه این ساختارها برای برقراری ارتباط نزدیک با بدنه جامعه قرآنی استفاده نمایند.
ما امضاکنندگان این نامه، اتحادیه را خانه امن و مرجع قانونی خود میدانیم و تأکید داریم که هرگونه تقویت اتحادیهها، به معنای تقویت نظام جمهوری اسلامی در جبهه فرهنگی و قرآنی است.
امید است در سایه توجهات حضرت ولیعصر(عج) و با تمسک به رهنمودهای قائد شهید(اعلیالله مقامه) و فرامین ولی امر مسلمین حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای، در کنار یکدیگر، خادمانی شایسته برای آموزههای وحیانی باشیم. انشاءالله.
نظر شما