به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد مختاری ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه با تأکید بر ضرورت تضمین امنیت رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: مسئولان باید این موضوع را با جدیت دنبال کنند تا دشمنان دیگر جرأت تهدید ایشان را نداشته باشند.
وی تصریح کرد: اگر موضوع انتقام و امنیت رهبر انقلاب بهصورت جدی پیگیری نشود، این نگرانی وجود دارد که مذاکرات و تفاهمها تنها به ابزاری برای خرید زمان و طراحی اقدامات بعدی از سوی دشمن تبدیل شود.
امام جمعه موقت بیرجند با بیان اینکه مسئولان در این زمینه در برابر مردم و رهبر انقلاب متعهد هستند، افزود: اگر در این اصول کوتاهی شود و دشمن بتواند از فضای مذاکرات سوءاستفاده کند، ملت ایران این مسئله را نخواهد پذیرفت.
وی با اشاره به ماهیت استکبار گفت: استکبار ذاتاً زیادهخواه است و همه عزت، استقلال، شرافت و توان ملتها را هدف قرار میدهد؛ همانگونه که نمیتوان با هوای نفس و شیطان به توافق رسید، با استکبار نیز نمیتوان به صلح پایدار دست یافت.
حجتالاسلام مختاری با اشاره به تجربه مذاکرات گذشته اظهار داشت: تاریخ انقلاب اسلامی نشان داده است هر زمان جمهوری اسلامی وارد مذاکره با مستکبران شده، دشمنان به عهدشکنی و نقض تعهدات روی آوردهاند.
وی ادامه داد: دشمنان به وعدههای خود پایبند نیستند و قرآن کریم نیز بر این حقیقت تأکید دارد؛ بنابراین راه مقابله با آنان، مقاومت فعال، حفظ اقتدار و تقویت توان داخلی است.
امام جمعه موقت بیرجند با بیان اینکه ملت ایران در سالهای گذشته و حوادث اخیر پیروز میدان بوده است، خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح و مردم ایران دشمن را ناکام گذاشتهاند و نباید گرفتار خودکمبینی، اختلاف، بدبینی افراطی نسبت به مسئولان شد.
حجتالاسلام مختاری مذاکره برای پایان جنگ، احقاق حقوق ملت و تثبیت دستاوردها را قابل قبول دانست و گفت: با این حال نباید انتظار صلح پایدار با آمریکا را داشت، چراکه مسئله از جمهوری اسلامی نیست، بلکه به ماهیت استکبار بازمیگردد.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد بازدارندگی افزود: مسئولان و تیم مذاکرهکننده باید بهگونهای عمل کنند که چرخه تکرار مذاکره، فرصتسازی برای دشمن و آغاز دوباره جنگ تکرار نشود.
امام جمعه موقت بیرجند اظهار کرد: بازدارندگی زمانی محقق میشود که در کنار دیپلماسی، موضوع انتقام، خونخواهی شهدای مظلوم و ضرورت پاسخ به جنایتهای دشمن با صراحت در مذاکرات مطرح شود.
وی با اعلام حمایت از رهبر معظم انقلاب گفت: فرمان رهبر انقلاب برای ملت ایران حجت است و ایشان بیش از همه به مصالح کشور، اسلام و مردم آگاهی دارند.
حجتالاسلام مختاری تصریح کرد: اگر تشخیص رهبر معظم انقلاب ادامه مسیر تفاهم یا اتخاذ هر تصمیم دیگری باشد، ملت، نیروهای مسلح، مسئولان، تیم مذاکرهکننده و نیروهای انقلابی از ایشان تبعیت خواهند کرد و اگر نظر ایشان بر کنار گذاشتن تفاهمنامه و انتخاب مسیر دیگری باشد، ملت ایران با وحدت و انسجام کامل از این تصمیم حمایت میکند.
وی بیان کرد: ملت ایران، نیروهای مسلح، مسئولان و همه نیروهای انقلابی با محوریت ولایت، قانون و وحدت، آماده اجرای هر تصمیمی هستند که رهبر معظم انقلاب در راستای مصالح کشور اتخاذ کنند.
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