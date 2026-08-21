به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالعلی بدری در خطبه های این هفته نماز جمعه گناوه با توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، فرارسیدن سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) و چهلمین روز شهادت امام شهید امت را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر(عج)، مقام معظم رهبری و مردم تسلیت گفت.

وی همچنین آغاز امامت حضرت حجت‌بن‌الحسن(عج) را به مقام معظم رهبری، شیعیان و دوستداران اهل بیت(ع) تبریک گفت.

هفته دولت؛ مسئولان برای بهبود معیشت مردم بیشتر تلاش کنند

امام جمعه موقت گناوه با اشاره به فرارسیدن هفته دولت و سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر ،با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدا و ضمن قدردانی از تلاش دولتمردان و مسئولان برای خدمت به مردم افزود: انتظار از مسئولان این است که تلاش بیشتری برای حل مشکلات معیشتی مردم و جلوگیری از مفاسد احتمالی داشته باشند.

امام جمعه موقت گناوه با بیان اینکه همه افراد در برابر مسئولیت خود پاسخگو و مسئول هستند، تصریح کرد: مسئولیت دولتمردان و مدیران در شرایط امروز بیشتر است و باید با تلاش شبانه‌روزی در مسیر خدمت به مردم حرکت کنند.

قدردانی از نیروهای مسلح و رزمندگان اسلام

وی با قدردانی از نیروهای مسلح، سپاه، ارتش، فراجا، سربازان گمنام امام زمان(عج) و بسیجیان و همه مردمی که در تجمعات حضور حماسی دارند، گفت: رزمندگان اسلام و نیروهای امنیتی و نظامی در شب‌ها و روزها برای دفاع از کشور در میدان هستند و باید قدردان زحمات آنان باشیم.

امام جمعه موقت گناوه تأکید کرد: نیروهای مسلح باید همواره آماده باشند، چرا که دشمن دست از توطئه و دشمنی برنمی‌دارد و اگر از یک مسیر نتواند به اهداف خود برسد، مسیر دیگری را دنبال خواهد کرد.

دشمن در برابر ملت ایران شکست خورده است

وی با اشاره به فشارها و تحریم‌های اقتصادی دشمن بیان کرد: دشمن در عرصه نظامی شکست خورده و امروز تلاش می‌کند از طریق فشار اقتصادی و ایجاد مشکلات داخلی، به کشور ما آسیب بزند.

امام جمعه موقت گناوه با بیان اینکه دشمن تصور می‌کرد می‌تواند در مدت کوتاهی ایران را تسلیم کند، گفت: ایران با کشورهای دیگر تفاوت دارد؛ ملت ایران با غیرت و پیرو مکتب اهل بیت(ع) و ولی امر مسلمین است و در دفاع از کشور و انقلاب اسلامی همواره در صحنه حضور و از رزمندگان حمایت کرده اند.

وی با اشاره به حضور حماسی مردم در تجمعات شبانه و حمایت از رزمندگان و نیروهای مسلح و انقلاب و تبعیت از رهبری افزود: حضور مردم در شرایط مختلف و حمایت آنان از رزمندگان اسلام نشان داده است که ملت ایران در برابر فشار و تهدید دشمن استوار و باصلابت ایستاده است.

تثبیت انقلاب در برابر استکبار وظیفه همگانی است

امام جمعه موقت گناوه با اشاره به تلاش‌های بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی و رهبر شهید انقلاب برای پیروزی و تثبیت انقلاب اسلامی اظهار کرد: انقلاب اسلامی بر پایه مبارزه با ظلم و استکبار و ستم شکل گرفت و امروز وظیفه همه ما حفظ و تثبیت این انقلاب برابر استکبار جهانی است.

وی گفت: رهبری و تلاش امام شهید امت برای خدا و در راه خدا بود و خون پاک آن امام شهید مردم را مبعوث کرد و امروز همه شاهد حضور حماسی مردم در میدان هستیم و این حضور از برکات خون شهدا است .

وی گفت: مردم و رزمندگان باید با هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن ایستادگی کنند و اجازه ندهند دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.

هفته وحدت؛ فرصتی برای تقویت انسجام مسلمانان

امام جمعه موقت گناوه با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت و میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام(ص) ، با تاکید بر اینکه وحدت یک دستور الهی و قرآنی است، افزود: خداوند در قرآن کریم مسلمانان را به وحدت و پرهیز از تفرقه دعوت کرده است و امروز حفظ وحدت بیش از گذشته ضرورت دارد.

هر سخنی که موجب تفرقه شود در مسیر دشمن است

امام جمعه موقت گناوه ادامه داد: هر فردی در هر لباس و جایگاهی اگر سخنی بگوید که موجب تفرقه شود یا باعث جدایی مردم از یکدیگر شود، در واقع آب به آسیاب دشمن ریخته است.

وی با تأکید بر ضرورت انسجام جامعه گفت: همه باید در برابر توطئه‌های دشمن متحد بمانیم.

امام جمعه موقت گناوه با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره پرهیز از تکیه بر ظالمان اظهار کرد: نباید به دشمن اسلام امید بست و نباید اجازه داد دشمن در میان مسلمانان نفوذ کند.

ملت ایران ۴۵ سال در برابر تحریم‌ها ایستاده است

وی با اشاره به استمرار تحریم‌های اقتصادی علیه ایران گفت: ملت ایران سال‌هاست در برابر تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی ایستادگی کرده و این ملت تا پیروزی نهایی بر استکبار جهانی به مقاومت خود ادامه خواهد داد.

امام جمعه موقت گناوه با اشاره به حمایت مردم از نیروهای مسلح و حضور آنان در صحنه‌های مختلف افزود: دشمن باید بداند که ملت ایران با وحدت و انسجام در برابر تهدیدها ایستاده است و اجازه نخواهد داد امنیت و استقلال کشور خدشه‌دار شود.