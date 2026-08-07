امضای توافقنامه دفاع مشترک بین عربستان، پاکستان و ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه پاکستان از امضای توافقنامه دفاع مشترک میان این کشور با ترکیه و عربستان سعودی خبر داد.

بر اساس این گزارش، توافقنامه دفاعی مشترک بین پاکستان، عربستان و ترکیه توافقنامه مکه نامیده شده است.

وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که توافقنامه دفاعی با عربستان سعودی و ترکیه نشان دهنده تعهد مشترک برای تقویت امنیت است و هدفش ارتقای صلح، امنیت و ثبات در منطقه و فراتر از آن می باشد.

طبق بیانیه این وزارتخانه، در توافقنامه دفاع مشترک تأکید شده است که هرگونه حمله مسلحانه علیه هر یک از سه کشور، حمله به همه آنها تلقی می‌شود.

همچنین سه کشور با صدور بیانیه‌ای پس از امضای این توافقنامه اعلام کردند که «توافق‌نامه‌ای برای توسعه و تقویت هماهنگی در تمام زمینه‌های همکاری نظامی-فنی بین عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان حاصل شد و هدف آن تقویت بازدارندگی جمعی در برابر هر گونه اقدام خصمانه است».

بر اساس این بیانیه،توافقنامه دفاع مشترک از سوی ولیعهد سعودی، نخست وزیر پاکستان و رئیس جمهور ترکیه امضا شد.

رسانه ها صبح امروز از سفر نخست وزیر پاکستان و رئیس جمهوور ترکیه به عربستان سعودی برای حضور در جلسه امضای این توافقنامه خبر دادند.