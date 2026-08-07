  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۸

رایزنی شهباز شریف با ولیعهد سعودی در مکه

رایزنی شهباز شریف با ولیعهد سعودی در مکه

ولیعهد سعودی و نخست وزیر پاکستان در دیداری در مکه، درباره راه‌های تقویت و توسعه روابط همکاری جاری و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، محمد بن سلمان ولیعهد نخست وزیر عربستان در مکه از شهباز شریف نخست وزیر پاکستان استقبال کرد.

خبرگزاری رسمی پاکستان اعلام کرد که این دیدار در قصر الصفا مکه و با حضور عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان برگزار شد.

دو طرف در مورد راه‌های تقویت و توسعه روابط همکاری جاری و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی کردند.

شب پنجشنبه نخست وزیر پاکستان برای انجام سفری سه روزه وارد عربستان شد.

پیشتر توافقنامه مکه در زمینه همکاری میان عربستان پاکستان و ترکیه به امضا رسید.

نخست وزیر و ولیعهد عربستان، نخست وزیر پاکستان و رئیس جمهور ترکیه این توافقنامه را امضا کردند.

کد مطلب 6910477

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها