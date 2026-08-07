رایزنی شهباز شریف با ولیعهد سعودی در مکه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، محمد بن سلمان ولیعهد نخست وزیر عربستان در مکه از شهباز شریف نخست وزیر پاکستان استقبال کرد.

خبرگزاری رسمی پاکستان اعلام کرد که این دیدار در قصر الصفا مکه و با حضور عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان برگزار شد.

دو طرف در مورد راه‌های تقویت و توسعه روابط همکاری جاری و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی کردند.

شب پنجشنبه نخست وزیر پاکستان برای انجام سفری سه روزه وارد عربستان شد.

پیشتر توافقنامه مکه در زمینه همکاری میان عربستان پاکستان و ترکیه به امضا رسید.

نخست وزیر و ولیعهد عربستان، نخست وزیر پاکستان و رئیس جمهور ترکیه این توافقنامه را امضا کردند.