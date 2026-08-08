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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۱۱

کامیون با راننده ۸ ساله در اصفهان توقیف شد

کامیون با راننده ۸ ساله در اصفهان توقیف شد

اصفهان - رئیس پلیس راه استان اصفهان از توقیف کامیون با راننده ۸ ساله خبر داد و گفت: رانندگی کودکان می‌تواند عواقب جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک دستگاه کامیون بنز در محور شاهین شهر کاشان با راننده ۸ ساله توقیف شد.

وی ادامه داد: مشاهده کودکان پشت فرمان خودروهای سنگین، موضوعی نگران‌کننده است که نباید با عنوان‌هایی مانند «تفریح»، «آموزش رانندگی» یا «چند دقیقه رانندگی در مسیر خلوت» عادی تلقی شود.

سرهنگ میرزایی افزود: هدایت خودروهای سنگین نیازمند آموزش تخصصی، مهارت، تجربه و برخورداری از گواهینامه متناسب است و یک کودک به دلیل نداشتن توانایی کافی برای تشخیص به‌موقع خطر، تصمیم‌گیری در شرایط اضطراری و کنترل وسیله نقلیه، به هیچ عنوان نباید پشت فرمان خودرو قرار گیرد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان تصریح کرد: رانندگی بدون گواهینامه جرم است و در صورت وقوع چنین تخلفی، وسیله نقلیه متوقف و فرد متخلف برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی خواهد شد. همچنین در اختیار قرار دادن آگاهانه وسیله نقلیه به افراد فاقد گواهینامه نیز می‌تواند برای مالک یا فرد واگذارکننده، مسئولیت قانونی به همراه داشته باشد.

سرهنگ میرزایی با اشاره به اینکه عادی‌سازی چنین رفتارهایی می‌تواند زمینه تکرار آن را فراهم کند، خاطرنشان کرد: خانواده‌ها نباید اجازه دهند هیجان، سرگرمی یا حتی تهیه یک فیلم کوتاه، امنیت و جان فرزندانشان و دیگر کاربران جاده را به خطر بیندازد.

وی از والدین خواست از هرگونه آموزش عملی رانندگی به کودکان و نوجوانان در معابر عمومی، جاده‌ها و محیط‌های فاقد ایمنی خودداری کنند و تأکید کرد: پشت فرمان جای کودک نیست؛ حتی اگر مسیر کوتاه و خلوت باشد.

کد مطلب 6910711

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    نظرات

    • محمد IR ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      32 0
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      باید جریمه های سنگین و بازدارنده برای این معضل وضع شود و توقیف خودرو برای حداقل یک سال، بارها در جاده های بین شهری پسر بچه سوار بر موتور دیدم ، اگر اتفاقی برای آنها بیفتد صد تا پدر مادر پیدا می‌کنند و راننده ی قانونمند بی‌جهت اسیر اینها میشود
    • ایرانی IR ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      16 1
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      خدا رحم کنه ، تا چند نفر و به دیار باقی نفرستن این برنامه ادامه داره .
    • حسابرس رسمی IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      13 0
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      از گذشته تا به حال این تخلف بوده و هست . علت را باید تخصصی برطرف نمود و ایمنی به جامعه برگردد.
    • IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      8 0
      پاسخ
      دقت کردید چقدر زیاد شده‌ هیچ کس هم عین خیالش نیست‌
    • رسول SE ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      0 1
      پاسخ
      ۸ سال خیلی خردسال است من میشناسم کسانی که ماشین سنگین داشته پدر پدر بزرگ برادر بزرگ‌تر و طرف از ۱۳-۱۴ سالگی نشسته پشت فرمان تریلی الان هم فکر کنم تو سن بازنشستگی است ولی می‌تواند خود موتور و گیربکس را تو گاراژ زیر خانه خود تعمیر کند تا امروز هم هیچ تصادفی نداشته که برای دیگران خطر داشته باشد با هم تو ایران گواهینامه پایه یک گرفتیم اوایل دهه ۸۰ میلادی ۴۰ یا ۴۲ سال پیش..
    • مسعود خان IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      3 3
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      درصورت وقوع جرم فلان فلان میشه مگه جرم تحقق پیدا نکرده چرا افراد بی مسوولیت زندگی مردم را به بازی میگیرند حالا گیرم که دوسه هزار تومان جریمه شد یک هفته اگر پارتی نداشته باشد ماشین توقیف میشود آیا دردی از درد مردم درمان میشود؟
    • نوید بیات ترک IR ۱۶:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      1 0
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      دیگه همین پایه یک رو به گند نکشید لطفا. راننده دارای مدرک پایه یک همیشه نماد رانندگی مطمئن و کار بلدهای جاده بودند.

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