به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نوش آبادی مدیرکل پارلمانی و قوانین وزارت امور خارجه بمناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار پیام تبریک منتشر کرد. متن پیام به شرح زیر است:



بسم اللّه الرّحمن الرّحیم



با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای عزیز عرصه رسانه، خصوصا شهید راوی اقتدار دیپلماسی، شهید محمود صارمی و شهدای عزیز دیگری که در دفاع از عزت، امنیت و اقتدار ایران اسلامی و در انجام وظیفه خطیر اطلاع رسانی، از هرگونه تلاش‌ صادقانه، مسئولانه و اثرگذار در تبیین حقایق، دریغ نکردند و جان خود را در راه آگاهی‌بخشی، ثبت حقیقت و رساندن صدای ملت ایران فدا کردند تا نامشان برای همیشه در تاریخ رسانه این سرزمین، ماندگار بماند.



خبرنگاران، راویان بی‌ادعای زمانه‌اند؛ آنان که در بزنگاه‌های سرنوشت‌ساز، با شجاعت و پایمردی، روایتگر واقعیت‌هایی می‌شوند که گاه در غبار جنگ و هیاهوی بی‌رحمانه رسانه‌های معاند، پنهان می‌ماند. خصوصا خبرنگاران عزیزی که در طول جنگ تحمیلی یک سال اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، با ایستادگی و صداقت، صحنه‌های مظلومیت و مقاومت مردم را ثبت و مخابره کردند و با خلق واژه‌های امیدبخش، سرود مقاومت سر دادند تا جبهه‌ای دیگر در برابر ظلم بگشایند.



در روزگاری که امواج سهمگین داده‌ها و اخبار مجعول و اطلاعات غلط و شایعه‌سازی بنگاه‌های خبری شبهه افکن و شایعه پرداز، حق و باطل را در هم می‌آمیزند، ایستادگی شما خبرنگاران در سنگر اطلاع رسانی، به منزله‌ی دیده‌بانی بصیر، روایتگر حقایق و دردهای ناگفته و فریادهای مظلومانه‌ی ملتی خواهید بود که سختی‌ها و مرارت‌های مسیر روشنگری را به جان می‌خرید تا حقیقت، در غبار شایعات گم نشود.



اینجانب روز خبرنگار را به همه خبرنگاران و اهالی رسانه که سمبل تعهد، وظیفه شناسی، دلسوزی، آگاهی بخشی و مطالبه گری هستند، صمیمانه تبریک عرض می کنم و اعتقاد دارم، خبرنگاران، فقط راوی رویدادها نیستند؛ بلکه معمار فهم عمومی، پاسدار حقیقت، تقویت‌کننده همبستگی ملی و از ارکان شکل‌گیری سرمایه اجتماعی محسوب می شوند و هر خبر مسئولانه، هر نقد منصفانه، هر تحلیل عالمانه و هر روایت صادقانه‌ی آنان، گامی در مسیر تقویت جبهه حق و استقرار عدالت و امید به آینده خواهد بود.

حسین نوش‌آبادی

۱۷ مرداد ۱۴۰۵