به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری عصر جمعه بمناسبت فرارسیدن ۱۷ مردادماه روز خبرنگار با حضور در دفتر خبرگزاری مهر استان اردبیل و دیدار با خبرنگاران این خبرگزاری، ضمن تبریک این روز به فعالان عرصه رسانه، اظهار کرد: روز خبرنگار را خدمت تک‌تک خبرنگاران عزیز، اصحاب رسانه و مطبوعات، به‌ویژه عزیزانی که در خبرگزاری مهر زحمت می‌کشند، تبریک می‌گویم و یاد و خاطره شهدای عزیز، به‌ویژه شهدای خبرنگار و رهبر شهیدمان را گرامی می‌داریم.



وی افزود: اصحاب رسانه و مطبوعات در طول سالیان گذشته، به‌ویژه در طول یک سال گذشته که در حوزه سیاسی و منطقه‌ای فراز و نشیب‌های زیادی را شاهد بودیم؛تلاش زیادی کردند که از زحمات خبرنگاران عزیز، مخصوصاً در حوزه اطلاع‌رسانی و خبررسانی حوزه دفاعی کشور و حوزه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و همچنین جنگ تحمیلی رمضان، تشکر می‌کنم.



نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: ان‌شاءالله باید تلاش کنیم خبرنگاران عزیز، رسانه و مطبوعات کشور، مرجعیت خبری خودشان را داشته باشند و هموطنان عزیز، ضمن اعتماد بیش از گذشته،اولین و بهترین خبرها را از خبرگزاری‌ها، رسانه‌های داخلی و صدا و سیمای کشور دریافت کنند.



بدری ادامه داد: بحث جدیدی که امروز شاهد آن هستیم، بحث عهدشکنی آمریکای جنایتکار است. آمریکا فکر می‌کند با عهدشکنی‌ها، فشارهای اقتصادی، محاصره دریایی و یا حمله ناجوانمردانه‌ای که در ایام گذشته به کشور عزیز ما و استان‌های جنوبی داشت، می‌تواند ایران را تسلیم کند، اما ایران نه‌تنها تسلیم نمی‌شود، بلکه قدرتمندتر از گذشته خودش را در منطقه و دنیا نشان داده است.



وی افزود: تنگه هرمز قطعاً به شرایط قبل از جنگ بازنخواهد گشت و تنگه هرمز با مدیریت ایرانی، ان‌شاءالله مدیریت خواهد شد.



بدری گفت: بحث جدیدی که در مجلس دنبال می‌کنیم این است که ان‌شاءالله هفته آینده کمیسیون‌های تخصصی، بحث طرح راهبردی و یا مدیریت راهبردی و هوشمندانه تنگه هرمز را در دستور کار خود قرار دهند. تمام بحث‌های کارشناسی صورت گرفته و نظرات شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه نیز اخذ شده است. ان‌شاءالله این هفته کمیسیون‌های تخصصی این موضوع را در دستور جلسه خود قرار داده‌اند.



وی ادامه داد: کمیسیون عمران هم روز یکشنبه در حوزه راهبردی و همچنین در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیتی، حتماً جزو کمیسیون‌های اصلی این طرح است و پس از جمع‌بندی نظرات کارشناسی، نهایتاً گزارش تهیه و به صحن مجلس ارائه خواهد شد.



نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح‌های متعددی که توسط همکاران عزیز ارائه شده، به امضای همه همکاران رسیده است و مطمئن هستم که با رأی قاطع همه نمایندگان، این طرح هم در کلیات و هم در جزئیات و کار کارشناسی بررسی و به تصویب خواهد رسید تا یک مرجع قانونی برای مدیریت راهبردی تنگه هرمز در اختیار مسئولان اجرایی و نیروهای مسلح مقتدر ما باشد.