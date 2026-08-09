خبرگزاری مهر_گروه استانها، محدثه جوان دلویی؛ آنهایی که دستی بر آتش خبر دارند، شاید جانکاهترین خبر عمر کاریشان و سیاهترین خبر را اینگونه قلم زدند: «آنکه برایش میمردیم آخرسر فدای ما شد!»
اگر بر مردمان کشورمان ۱۵۶ روز و شب حماسی از نوع تلخ و غمبار گذشت، بر اصحاب رسانه اما سختتر گذشت! یکی از مظلومترین اقشار در این روزها، اصحاب قلم و رسانههایی بودند و هستند که با قلب شکسته و بغضهای فروخورده از ندای خونخواهی مردمان سرزمینمان نوشتند و گفتند.
بر تارک سرزمین معرفتها، «خراسان شمالی»، اندوه بزرگی نهفته است و آن هم آخرین دیدار خوبان این دیار با رهبر شهید است. اصلاً برای خراسان شمالی باید دو تاریخ نوشت؛ یکی قبل از مهرماه ۱۳۹۱ و دیگری بعد مهر عاشقی.
آقای شهیدمان نام سرزمین معرفتها را بر خراسان شمالی نهادند و مردمان این دیار را شجاع و غیور و دارای سطح راقیِ فکر و فرهنگ خواندند.
این بار از نگاه خبرنگاران سالهای دور، سفر دلانگیز رهبر شهیدمان به خراسان شمالی را میخوانید.
عکس عجیب و بهیادماندنی
احسان عباسی چهره آشنای رسانهای خراسان شمالی است. او مدرس دورههای خبرنگاری و سرپرست سابق دفتر خبرگزاری ایسنا در استان است و به نوعی باید گفت راهنما و راهبلد مسیر کاری بسیاری از خبرنگاران است. او از مهر خاطرهانگیز سال ۹۱، عکسی به یادگار دارد ماندنی!
عباسی میگوید: آن سال در کنار همکارانم تلاش میکردیم بهترین خبرها را از احوال مردم و حواشی دیدارهای رهبر شهید با مردم منعکس کنیم و خاطرم است با صحنه جالبی روبهرو شدم. مردی که انگشتان دستش را در جنگ از دست داده بود و کف دستش با خودکار نوشته بود جانم فدای رهبر، عکسی در دست دیگرش بود که نشان میداد در ایام جنگ نوجوانی ۱۴، ۱۵ ساله بود که سرش را روی شانه رهبر شهید گذاشته و ایشان هم میخندد.
عباسی از این صحنه عکس میگیرد و این تصویر تا سالها در نمایشگاهها و جشنوارههای فراوان جزو برترین تصاویر انتخاب میشود.
او سالها بعد در قامت یک چهره دانشگاهی به دیدارهای زیادی در تهران همراه با دانشگاهیان و نخبگان با رهبر شهید دعوت میشود و میگوید: آخرین دیدار یادم نیست مربوط به چه سالی بود اما باور کنید تا الان رفتن رهبر شهید باورم نشده و هنوز در دهانم نمیچرخد که بگوییم امام شهید و واقعاً این لفظ برایم غریب و قابل درک نیست.
حسرت بزرگ
عباسی از یک حسرت بزرگ برای تمام خبرنگاران کشور میگوید و اضافه میکند: حضور رهبر شهید در هر نقطهای از کشور پرخیر و برکت بود اما حسرت به دل این ماندهایم که «آقا هیچ وقت دیداری با خبرنگاران نداشتند!»
دیدار در سالهای دور
امین صادقی، سرپرست معاونت اطلاعات و اخبار صداوسیمای خراسان شمالی، هم نخستین دیدارش با رهبر شهید به ۲۴ سال قبل یعنی سال ۱۳۸۱ میرسد؛ آن هم کیلومترها دورتر از خراسان شمالی و در پادگان دوکوهه خوزستان.
صادقی میگوید: آن روز رهبر شهید با بالگرد وارد پادگان شدند. خاطرم است، اردوی راهیان نور بود و من از شوق دیدار ایشان، اشک در چشمانم حلقه زده بود.
آن سال را رهبر شهید انقلاب سالِ عزت و افتخار حسینی نامیده بودند و صادقی به خوبی صحبتهای رهبر شهید را به یاد دارد و میگوید: در آن دیدار مبارزه انقلابی حق با باطل»، تبلور «معنویت و پیروزی عقل بر جهل و فجایع و مصیبتهای عاشورا را سه بعد قیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) برشمردند و تصریح کردند: پاسداری از عزت و افتخار حسینی، نیازمند درک و شناخت نهضت حضرت حسین بن علی (ع) است.
رهبر شهید در تبیین بعد انقلابی و اصلاحی حرکت امام حسین (ع) تصریح کردند: یزید، امامت اسلامی یعنی هدایت تعالیبخش قافله بشری را به سلطنت یعنی سلطه ظالمانه و زورگویی بر انسانها تبدیل کرده بود و امام حسین (ع) در مقابل این انحراف عمیق و تاریخی، پرچم عزت حق و امامت را برافراشت و با پایداری در این راه، به مظهر افتخار و سربلندی نیز تبدیل شد و راه عزت و افتخار یعنی استقامت و ایستادگی را به ملتها نشان داد.
او به سفر رهبر شهیدمان به خراسان شمالی اشاره و عنوان میکند: به خود میبالم که در زمان سفر آن مرد آزاده و بزرگ و آن پدر دلسوز به خراسان شمالی افتخار خبرنگاری و گویندگی اخبار رادیو و تلویزیون را عهدهدار بودم.
صادقی در جمع جوانان خراسان شمالی به دیدار رهبر شهید میرود و اینطور برایمان از این دیدار میگوید: محیطی صمیمی و فضایی معنوی حاکم بود و اینجا افتخار کردم که دومین دیدارم حاصل شده است.
و ایشان در این جلسه فرمودند: جلسه، یک جلسهی کاملاً جوان، با همهی ویژگیهای مثبت جوانی است. امید هم به شما جوانهاست؛ هم برای امروز، و هم بیشتر برای آینده. مطالبی که این جوانان عزیز در اینجا بیان کردند، با دقت آنها را گوش کردم. قضاوت من در مورد این بیانات این است که بسیار خوب بود. این، همان نظر قبلی بنده را در مورد تعالی سطح فکر و اندیشه در این استان تأیید میکند. در این چند روز، هر جا کسانی از این استان - از جوانان، از خانوادههای شهدا، از معلمان و اساتید - در اینجا بیاناتی کردند، لحظه لحظهی گفتههای آنها برای بنده شادیآفرین و خرسندکننده بود. این نشاندهندهی این است که بحمداللّه شهر بجنورد و استان خراسان شمالی از سطح راقیِ فکر و فرهنگ برخوردار است؛ این را باید حفظ کنید، و باید این تعالی را روزبهروز افزایش دهید.
او اضافه میکند: با خود متعهد هستم بر آن عهدی که با ایشان بسته بودم، در هر کجا که هستم بمانم و رهرو راه ایشان باشم.
تحول تاریخی در خراسان شمالی
«رقیه گریوانی» رئیس خانه مطبوعات خراسان شمالی است. او که افتخار چند دیدار با آقای شهیدمان را دارد، میگوید: علاوه بر سفر ایشان به استان، سال ۹۴ و دو سال قبل هم در جمع جوانان بسیجی توفیق دیدار داشتیم و اصلاً آقا در دیدار آخرمان حال و هوای عجیبی داشتند و با جمع شوخی میکردند و از لفظ «بسیجی بیترمز» استفاده کردند که حضار را حسابی سر ذوق آوردند.
اما به راستی خراسان شمالی با سفر رهبر شهید تکان اساسی خورد و رو به توسعه شد.
«گریوانی» عقیده دارد: باید دو تاریخ برای خراسان شمالی نوشت؛ چه از لحاظ فرهنگی و چه اقتصادی، خراسان شمالی پلههای ترقی را به سرعت پیمود و اتفاقات چشمگیری در استان رخ داد.
آوازه خراسان شمالی با سفر رهبر شهید در دنیا پیچید
سفر آقای شهیدمان به خراسان شمالی سرمنشأ رحمتهای بسیاری در تمام حوزهها برای مردمان خراسان شمالی شد.
اکرم عباسی، سرپرست خبرگزاری کتاب ایران ایبنا، هم به برکتهای سفر رهبر شهید در حوزه فرهنگی اشاره و بیان میکند: سفر رهبر شهید به خراسان شمالی در مهرماه سال ۱۳۹۱، مازاد بر دستاوردهای عمرانی و اقتصادی، آثار فرهنگی و رسانهای قابل توجهی نیز به همراه داشت.
او عقیده دارد: در حوزه فرهنگی، این سفر موجب معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و قومی استان در سطح ملی شد و همچنین رهبر شهید در دیدارهایشان بر اهمیت وحدت و همزیستی اقوام مختلف خراسان شمالی تأکید کردند.
عباسی طرح مباحثی همچون «سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی»، توجه به نقش جوانان، گسترش فعالیتهای قرآنی و تقویت ارزشهای دینی را از مهمترین محورهای فرهنگی این سفر پرخیر عنوان و تأکید میکند: از لحاظ رسانهای، پوشش گسترده این سفر توسط رسانههای ملی و استانی، خراسان شمالی را در کانون توجه افکار عمومی قرار داد و زمینه معرفی ظرفیتهای اجتماعی، فرهنگی و گردشگری استان را فراهم کرد.
عباسی بازتاب سخنان رهبر انقلاب در رسانههای داخلی و خارجی و موضوعات مطرحشده در این سفر را بسیار مهم ارزیابی و تأکید میکند: تولید مستندها، گزارشهای خبری، کتابها و آثار چندرسانهای درباره این سفر، به ثبت و ماندگاری آن در حافظه رسانهای کشور کمک کرد و نقش مهمی در تقویت جایگاه رسانههای محلی و افزایش تولید محتوای فرهنگی درباره استان ایفا کرد.
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