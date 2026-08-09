سرهنگ پاسدار روح‌الله صنعتکار در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: راهپیمایی اربعین حسینی جلوه‌ای بی‌نظیر از بیداری، اتحاد و انسجام ملت‌های مسلمان و ارادتمندان مکتب اهل‌بیت (ع) است و باید این ظرفیت عظیم را قدر دانست.

وی افزود: مرحوم آیت‌الله العظمی اراکی از فقهای بزرگ شیعه در فرمایشی مهم تأکید کرده‌اند که نباید کاری کنیم که مقام معظم رهبری مجبور شوند از اصول خود کوتاه بیایند و این موضوع یک وظیفه عمومی برای مردم مؤمن و انقلابی است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان تصریح کرد: در تاریخ اسلام نیز نمونه‌های متعددی وجود دارد که ائمه معصومین (ع) به دلیل شرایط اجتماعی و فشارهای موجود، ناچار به پذیرش تصمیماتی شدند که در شرایط عادی مورد نظر آنان نبود؛ همان‌گونه که در جریان صفین، مسئله حکمیت بر امیرالمؤمنین (ع) تحمیل شد.

صنعتکار خاطرنشان کرد: امروز مردم بصیر و آگاه ایران اسلامی باید با حضور در صحنه اجازه ندهند که رهبر معظم انقلاب در شرایطی قرار گیرند که برخلاف اصول و آرمان‌های انقلاب تصمیمی را بپذیرند. مردم باید با بصیرت، اتحاد و حضور به‌موقع، پشتیبان ولایت و رهبری باشند.

وی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین پیام‌های اربعین، مقاومت، بیداری، ایستادگی و تاسی به مکتب حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است و اگر راه امام حسین (ع) را به‌درستی بشناسیم و در این مسیر حرکت کنیم، دچار خطا و انحراف نخواهیم شد.

فرمانده سپاه اردستان ادامه داد: حضرت زینب کبری (س) نیز پس از واقعه عاشورا با جهاد تبیین، روشنگری و ایستادگی، فضای ظاهراً شکست‌خورده کربلا را به یک پیروزی بزرگ تبدیل کردند و امروز نیز جامعه اسلامی به همین روحیه مقاومت، بصیرت و انسجام نیاز دارد.

صنعتکار با اشاره به حضور گسترده مردم در تجمعات و مراسم‌های مختلف، عنوان کرد: مردم ایران اسلامی نشان داده‌اند که نسبت به مسائل کشور، انقلاب و جامعه بی‌تفاوت نیستند و حضور گسترده آنان در میدان، نشان‌دهنده بصیرت و آگاهی عمومی است.

وی اضافه کرد: دشمن به‌دنبال ایجاد شکاف میان مردم و نظام اسلامی و خالی کردن میدان از حضور مردم است، اما ملت ایران با حضور خود نشان داده‌اند که فریب این توطئه‌ها را نخواهند خورد و تا زمانی که ضرورت حضور در صحنه وجود داشته باشد، میدان را ترک نخواهند کرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان بیان کرد: امروز یکی از مهم‌ترین فرصت‌های پیش روی جهان اسلام، اتحاد ملت‌های منطقه و تقویت جبهه مقاومت است و دشمنان به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش می‌کنند این اتحاد را تضعیف کنند.

صنعتکار یادآور شد: در جریان پیاده‌روی اربعین، جلوه‌های بسیار زیبایی از محبت و ارادت مردم عراق به جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب مشاهده شد و در بسیاری از موکب‌های عراقی تصاویر رهبر معظم انقلاب به چشم می‌خورد که نشان‌دهنده عمق پیوند ملت‌های منطقه است.

وی ادامه داد: این اتفاق یک ظرفیت بسیار بزرگ برای وحدت امت اسلامی است و مسئولان جمهوری اسلامی باید با هوشیاری از این ظرفیت برای تقویت روابط با ملت‌های مسلمان منطقه استفاده کنند.

فرمانده سپاه اردستان خاطرنشان کرد: دشمنان به‌خوبی متوجه ظرفیت وحدت میان ملت‌های منطقه شده‌اند و به همین دلیل تلاش می‌کنند با ایجاد اختلاف، فتنه‌انگیزی و استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و امنیتی، این اتحاد را هدف قرار دهند.

صنعتکار با اشاره به تحولات اخیر منطقه گفت: جمهوری اسلامی ایران در میدان‌های مختلف نشان داده است که در برابر تهدید و فشار دشمن عقب‌نشینی نمی‌کند و اقتدار دفاعی و نظامی کشور، معادلات دشمنان را تغییر داده است.

وی بیان کرد: در هرگونه مذاکره احتمالی نیز باید منافع ملی و مصالح امت اسلامی مورد توجه قرار گیرد و مذاکره‌کنندگان نباید تحت فشار دشمن از اصول و خطوط قرمز کشور عبور کنند.

فرمانده سپاه اردستان یادآور شد: دشمن زمانی که احساس کند در موضع ضعف قرار گرفته است، تلاش می‌کند از مسیر مذاکره اهداف خود را دنبال کند؛ بنابراین باید با هوشیاری و اقتدار در هرگونه مذاکرات احتمالی حاضر شد و اجازه نداد دستاوردهای مقاومت و ایستادگی ملت ایران نادیده گرفته شود.

صنعتکار در ادامه با اشاره به نقش رسانه‌ها در شرایط امروز بیان کرد: جنگ امروز تنها جنگ نظامی نیست، بلکه جنگ روایت‌ها و افکار عمومی نیز اهمیت بسیار زیادی دارد و رسانه‌های انقلابی باید با قدرت و دقت، واقعیت‌های میدان را برای مردم تبیین کنند.

وی خاطرنشان کرد: خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای که در طول ماه‌های اخیر، به‌ویژه در شرایط جنگی و در جریان تجمعات مردمی، در میدان حضور داشتند و با تهیه گزارش، عکس و فیلم، رویدادها را پوشش دادند، نقش مهمی در مقابله با عملیات روانی دشمن ایفا کردند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان با تبریک روز خبرنگار اضافه کرد: یاد و خاطره شهید محمود صارمی و همه شهدای عرصه رسانه را گرامی می‌داریم و از خبرنگاران متعهد و انقلابی که در سخت‌ترین شرایط پای کار مردم و انقلاب ایستاده‌اند، قدردانی می‌کنیم.

صنعتکار ادامه داد: مردم نیز باید مطالبه‌گر باشند و از رسانه‌ها بخواهند که حضور گسترده آنان در صحنه‌های مختلف را به‌درستی منعکس کنند، چراکه حضور مردم یکی از مهم‌ترین واقعیت‌های جامعه امروز است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

وی تاکید کرد: مردم ایران صاحبان اصلی این انقلاب هستند و با بصیرت، هوشیاری و حضور خود نشان داده‌اند که تحولات کشور را به‌دقت دنبال می‌کنند و اجازه نخواهند داد دشمنان با عملیات رسانه‌ای و ایجاد اختلاف، وحدت و انسجام ملت ایران را خدشه‌دار کنند.