محمدرضا حلوانی، مسئول پناهگاه عباس‌آباد در گفتگو با خبرنگار مهر خبر داد: در جریان پایش‌های میدانی و بازدید از آبشخورهای این پناهگاه، لاشه یک پلنگ حدوداً ۵ ساله کشف شد. بر اساس مشاهدات اولیه، این پلنگ در حالی از پای درآمده که از لاشه یک قوچ‌وحشی تغذیه کرده بوده است.

حلوانی با اشاره به زمان تقریبی مرگ این گونه ارزشمند اظهار کرد:بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که نزدیک به ۵ روز از زمان مرگ این پلنگ می‌گذرد. به همین منظور، لاشه جهت انجام تشریح و تشخیص دقیق علت مرگ به اصفهان منتقل شده است.

وی با اشاره به اهمیت زیستگاهی منطقه گفت: پناهگاه عباس‌آباد به دلیل برخورداری از شرایط مطلوب زیستگاهی، جمعیت مناسبی در زنجیره غذایی دارد که حضور گونه‌های گوشت‌خوار و گربه‌سانان را در رأس هرم غذایی این منطقه تضمین می‌کند.

مسئول پناهگاه عباس‌آباد با بیان اینکه این دومین تلفات پلنگ در سال ۱۴۰۵ تاکنون است، افزود: علت مرگ پلنگ قبلی که پیش‌تر کشف شده بود، کهولت سن تشخیص داده شده بود، اما علت مرگ این پلنگ جوان هنوز مشخص نیست.

وی همچنین خاطرنشان کرد که پناهگاه عباس‌آباد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ چرا که طی سال‌های اخیر با استفاده از دوربین‌های تله‌ای، تصاویر متعددی از پلنگ‌ها و حتی حضور گونه بسیار ارزشمند «یوزپلنگ آسیایی» در این منطقه ثبت شده که نشان‌دهنده کیفیت حفاظت و سلامت اکوسیستم این منطقه است.

حلوانی با اشاره به دشواری عملیات بازیافت لاشه گفت: این کشف در تاریخ ۱۴ مردادماه توسط تیم محیط‌بانی متشکل از محمدرضا حلوانی، غلامرضا طاهر و حسین عبدالهی انجام شد. تیم اعزامی پس از طی مسیری کوهستانی و سخت به مسافت بیش از ۵ کیلومتر، موفق شدند لاشه را به خودرو رسانده و جهت انتقال به مرکز استان برسانند.