به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان ۱۷ مرداد امسال خبر کشف لاشه یک قلاده ۵ ساله حسن پایش پناهگاه حیات وحش عباس آباد نائین در نزدیکی یکی از آبشخورهای این منطقه داد و اعلام کرد که علت مرگ این پلنگ در دست بررسی است‌.

در همین ارتباط، معاونت محیط طبیعی حفاظت محیط زیست استان اصفهان امروز اعلام کرد که به دلیل حساسیت موضوع و اهمیت گونه پلنگ ایرانی، بررسی های تکمیلی بر روی لاشه کشف شده ه انجام گرفت.

همچنین تصاویر لاشه کشف‌شده برای جمعی از کارشناسان و دامپزشکان ارسال شد تا در کنار نظرات تخصصی مسئولان و کارشناسان درون‌سازمانی، علت مرگ این گونه ارزشمند، مشخص شود که نتایج تاکنون به شرح ذیل است:

لاشه پلنگ در کنار لاشه یک قوچ وحشی شکار شده توسط طعمه خوار و در مجاورت یکی از چشمه ها و آبشخورهای حیات وحش، مشاهده گردید و در نگاه اول بنظر می رسد پلنگ، قوچ بزرگ جثه را شکار کرده و پس از خوردن بخشی از گردن و سینه شکار، خود نیز تلف شده است. درصورتیکه بررسی دقیق تر و نیز تحلیل تصاویر اولیه ارسالی و برداشت شده توسط محیط بانان، مشخص ساخت که صورت، دهان و دندان پلنگ کاملاً تمیز بوده و هیچ گونه علایم خون و دیگر آثار دال بر شکار قوچ و یا لاشه خواری از آن توسط پلنگ مشاهده نگردید. بنابراین انطباق زمانی اتلاف دو گونه منتفی است. اگرچه این احتمال وجود دارد که طی روزهای قبل این قوچ توسط پلنگ شکار شده باشد.

در ادامه آمده است: مشخص گردید که زمان زیادی از تلف شدن پلنگ گذشته و به نظر می آید بمدت ۵ الی ۶ روز لاشه در ارتفاعات و در معرض مستقیم نور خورشید و شرایط گرم محیطی باقی مانده است، لذا فساد و تجزیه پیشرفته در لاشه ایجاد شده و بخش قابل توجهی از بافت های نرم و اندام های داخلی دچار تخریب و فساد شدید شده اند. لذا امکان نمونه برداری محتویات معده و یا نمونه برداری خون و کیت آزمایشگاهی بمنظور تشخیص بیماری و یا مسمومیت احتمالی، فراهم نشد. در بررسی های انجام شده آثاری از اصابت گلوله در قسمت های قابل مشاهده لاشه و مواردی از تلفات سایر وحوش که خود موید مسمومیت و یا بیماری مشترک باشد، دیده نشد.

همچنین نمونه آب نیز از چشمه مذکور برداشت گردیده تا به لحاظ وضعیت بهداشتی و کیفیت، بررسی گردد. با توجه به مراتب فوق و البته مستندات موجود و شرایط لاشه در زمان کشف، مشخص گردید علت مرگ پلنگ، عامل انسانی به لحاظ مسمومیت و یا شلیک نبوده است و مرگ پلنگ می تواند به احتمال زیاد به دلیل بیماری فردی و غیر واگیر حیوان و پناه بردن پلنگ به مجاورت چشمه باشد.

از سویی مارگزیدگی و یا ضربه و آسیب داخلی در روز های قبل در درگیری با حیات وحش دیگر و یا سقوط از ارتفاع و در نهایت مرگ در مجاورت چشمه و لاشه قوچ می تواند از دیگر دلایل محتمل باشد که با این حال بررسی های نهایی و میدانی و مشورت با جوامع محلی که همواره همیار محیط زیست بوده اند به منظور رفع ابهام و شفاف سازی ادامه دارد.

رخدادی طبیعی، نه هشدارآمیز؛ مسئول پناهگاه حیات‌وحش عباس‌آباد پیش‌تر با اشاره به اینکه علت تلف شدن نخستین پلنگ در سال جاری نیز «کهولت سن» تشخیص داده شده بود، بر تکرار این الگوی طبیعی تأکید کرده بود.

کارشناسان محیط زیست تصریح می‌کنند تلف شدن ناشی از سن بالا در گونه‌های رأس هرم غذایی، بخشی از چرخه طبیعی جمعیتی گونه‌هاست و نباید آن را با تهدیدهایی نظیر مسمومیت، شکار غیرمجاز یا بیماری‌های واگیر که هشدارآمیز و نیازمند اقدام فوری‌اند، یکسان تلقی کرد.

کارشناسان محیط زیست استان اصفهان با تأکید بر اینکه ثبت مستمر تصاویر پلنگ‌ها و حتی حضور یوزپلنگ آسیایی توسط دوربین‌های تله‌ای در منطقه عباس‌آباد، گواهی روشن بر تداوم حیات سالم و پویای این گونه‌های ارزشمند در این زیستگاه است و تداوم پایش ها ی تخصصی و علمی جمعیت گربه‌سانان در این منطقه است.

