حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع ۲۰ حادثه رانندگی طی یک هفته گذشته در جاده های استان سمنان خبر داد و بیان کرد: در این حوادث سه نفر جان باخته و ۹۸ نفر مصدوم شدند.

وی با اشاره به اینکه از مجموع تصادفات فوق بیشترین حوادث با ۱۳ مورد و ۶۱ مصدوم مربوط به واژگونی خودروها بود، ادامه داد: دو فوتی در واژگونی تریلی محور سمنان ـ دامغان و یک فوتی در واژگونی پراید محور دامغان ـ سمنان رخ داده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با اشاره به اینکه چهار تصادف برخوردی با مجموع ۲۵ مصدوم در جایگاه بعدی حوادث رانندگی قرار گرفتند، توضیح داد: تریلی هوو و دانگ‌فنگ حامل بنزین، آرادان ـ سرخه یک مصدوم، سمند و پژو ۴۰۵ محور دامغان ـ شاهرود با هشت مصدوم، پراید و دنا محور شهمیرزاد ـ فولادمحله با ۹ مصدوم و سمند و موتورسیکلت محور دامغان ـ فولاد محله با هفت مصدوم از جمله این حوادث بودند.

درخشان تصریح کرد: دو مورد انحراف سواری از جاده با هشت مصدوم و یک مورد سقوط در کانال پژو پارس در کیلومتر ۱۶۰ محور قم به گرمسار با چهار مصدوم دیگر حوادث یک هفته اخیر بودند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با تاکید به اینکه محور سمنان ـ دامغان با چهار حادثه، بیشترین تعداد حوادث را داشته است، یادآور شد: در مجموع این محور چهار حادثه، ۱۴ مصدوم و دو فوتی داشته است.

درخشان خاطر نشان کرد: محورهای قم ـ گرمسار با ۱۳ مصدوم، دامغان ـ شاهرود با ۱۲ مصدوم و میامی ـ سبزوار با ۱۱ مصدوم در جایگاه تعداد امداد رسانی مجروحان حوادث ترافیکی جای دارند.

وی اضافه کرد: بیشترین تعداد مصدومان هفته گذشته حوادث رانندگی مربوط به واژگونی اتوبوس در کیلومتر ۵۰ محور شاهرود ـ میامی با ۱۰ مجروح است.