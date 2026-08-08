به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی، اظهار کرد: در پی اعلام گزارش برخورد دو دستگاه موتورسیکلت در محدوده آققلا، بین آقلر و محله استاندارد، یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات آققلا با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان گلستان افزود: این حادثه سه حادثهدیده داشت که دو نفر از آنان مصدوم و یک نفر نیز متأسفانه جان خود را از دست داده بود. امدادگران پس از حضور در محل، اقدامات اولیه امدادی را انجام دادند.
وی گفت: یکی از مصدومان توسط تیم عملیاتی جمعیت هلالاحمر به مرکز درمانی منتقل شد و مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس انتقال یافت. پیکر فرد جانباخته نیز برای انجام مراحل قانونی در اختیار عوامل مربوطه قرار گرفت.
سلیمی با تأکید بر آمادگی شبانهروزی تیمهای امدادی در سراسر استان، از شهروندان خواست در صورت وقوع هرگونه حادثه، مراتب را از طریق شماره اضطراری ۱۱۲ هلالاحمر اطلاع دهند.
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