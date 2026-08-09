سیاهه انتشار تهران مبنای سیاستگذاری برای کاهش آلودگی هوا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، شینا انصاری، در جلسه «کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران»، اظهار کرد: خوشبختانه پس از چهار سال، شاهد انتشار سیاهه جدید انتشار آلودگی هوای تهران هستیم و از این پس این سیاهه، مبنای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در حوزه کاهش آلودگی هوا خواهد بود.

وی با اشاره به ضرورت اتخاذ رویکردی جامع برای مدیریت آلودگی هوای تهران افزود: با توجه به عوامل مؤثر بر آلودگی هوا، نحوه مواجهه و مدیریت این مسئله را با جدیت پیگیری خواهیم کرد تا بتوانیم با وجود شرایط دشواری که کشور طی نزدیک به دو سال گذشته و در پی دو جنگ تحمیلی ناجوانمردانه با آن مواجه بوده است، به نتایج مطلوب و خروجی مورد انتظار دست پیدا کنیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اهمیت تعیین سهم منابع متحرک و ثابت آلودگی هوا در سیاهه انتشار آلودگی هوا گفت: بر اساس خروجی این مطالعات و بر پایه سهم منابع انتشار آلاینده ها تصمیمات مدیریتی اتخاذ خواهد شد.

انصاری، خودروهای فرسوده را یکی از مهم‌ترین عوامل انتشار آلاینده‌ها در بخش منابع متحرک دانست و اظهار کرد: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، موضوع اسقاط خودروهای فرسوده را با جدیت در دستور کار قرار داده‌ایم و خوشبختانه میزان اسقاط خودرو در این دوره، در مقایسه با بازه‌های زمانی مشابه در سال‌های گذشته، به بالاترین میزان رسیده است که البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله دارد.

وی ادامه داد: در همین راستا، مصوبه‌ای در دولت برای حمایت از اسقاط خودروهای فرسوده به تصویب رسید و در کنار آن، حمایت ویژه از اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده نیز در دستور کار قرار گرفته است.

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت بازنگری و تقویت سازوکارهای معاینه فنی، به‌ویژه در استان تهران، گفت: لازم است موضوع معاینه فنی با نگاه اولویت‌دار مورد بررسی قرار گیرد. همچنین مسئله موتورسیکلت‌های فرسوده با توجه به اثرات شاخص بر آلودگی هوای تهران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

انصاری افزود: در همین زمینه قرار بود در قالب یک طرح پایلوت، ۲۰ هزار موتورسیکلت برقی جایگزین موتورسیکلت های فرسوده برخی دستگاه‌ها و مجموعه‌ها شود. اعتبار این طرح نیز تأمین شده بود، اما متأسفانه به دلیل شرایط جنگی، اجرای آن فعلاً متوقف شده است.

وی همچنین بر ضرورت تقویت پایش و نظارت بر منابع آلاینده تأکید کرد و گفت: تقویت پایش‌ها و نظارت‌ها و همچنین تأمین نیازهای خودرویی و لجستیکی محیط زیست استان ضروری است. اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران در این زمینه می بایست گشت‌های نظارتی را تقویت کند و امیدواریم مجموعه این اقدامات به بهبود شرایط کیفیت هوای استان تهران منجر شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، «بارگذاری جمعیت، صنعت و خدمات» را علت اصلی و ریشه‌ای بسیاری از مشکلات محیط زیستی استان تهران دانست و تصریح کرد: تمرکز جمعیت، صنعت و خدمات بیش از ظرفیت اکولوژیک شهر تهران، علت اصلی بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات زیست‌محیطی این استان است.

وی ادامه داد: در همین راستا، رئیس‌جمهور دستور ویژه‌ای برای محدود کردن بارگذاری‌ها صادر کرده‌اند و لازم است این موضوع با جدیت دنبال شود.

انصاری با اشاره به پیامدهای افزایش بارگذاری در استان تهران گفت: محدودیت منابع آب، هوا و خاک در کنار تمرکز بیش از ظرفیت اکولوژیک، موجب بروز مشکلات متعدد زیست‌محیطی شده است. بنابراین، از این پس سیاستگذاری‌های ما باید در همین مسیر قرار گیرد و از هرگونه بارگذاری جدیدی که ظرفیت‌های محیط زیستی تهران را تحت تأثیر قرار دهد، جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: انتظار داریم سیاهه انتشار به عنوان یک سند مبنا، امکان برنامه‌ریزی و اقدام مؤثر در حوزه‌های مختلف از جمله توسعه حمل‌ونقل عمومی، اسقاط خودروهای فرسوده، بهبود کیفیت سوخت و پایش صنایع آلاینده را فراهم کند.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری همه دستگاه‌ها و با تلاش استاندار تهران، روند آلودگی هوای استان کاهش یابد.

انصاری تأکید کرد: در زمینه کنترل و کاهش آلودگی هوا، قانون و آیین‌نامه‌های لازم وجود دارد، اما اجرای مؤثر آنها نیازمند هم‌افزایی و همکاری همه دستگاه‌هاست و امیدواریم این همکاری بین‌بخشی روزبه‌روز افزایش یابد.