نقش تجهیزات تخصصی در افزایش کیفیت خدمات مراکز درمانی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر،کیفیت خدمات یک مرکز درمانی فقط به تخصص پزشکان، تجربه پرستاران یا استفاده از دستگاههای پیشرفته وابسته نیست. بخش مهمی از ایمنی، سرعت و نظم خدمات به تجهیزاتی بستگی دارد که شاید در نگاه نخست ساده به نظر برسند، اما در فعالیت روزانه بیمارستانها، درمانگاهها و کلینیکها نقشی اساسی دارند. دسترسی سریع به ابزارها، انتقال ایمن بیمار، حفظ حریم خصوصی و رعایت اصول کنترل عفونت، همگی به انتخاب درست تجهیزات تخصصی وابستهاند.
اگر تجهیزات متناسب با نوع فعالیت هر بخش انتخاب نشوند، زمان کادر درمان صرف جستوجوی وسایل، جابهجایی غیراصولی دستگاهها یا رفع مشکلات ناشی از کمبود امکانات خواهد شد. در مقابل، تجهیز اصولی مراکز درمانی باعث کاهش رفتوآمدهای غیرضروری، افزایش تمرکز کارکنان و ایجاد تجربهای بهتر برای بیماران میشود. به همین دلیل، هنگام خرید باید علاوه بر قیمت، کیفیت ساخت، ایمنی، قابلیت نظافت و تناسب محصول با فضای مرکز بررسی شود.
ترالی پزشکی؛ ایجاد نظم و دسترسی سریع به تجهیزات
یکی از پرکاربردترین محصولات در بیمارستانها و کلینیکها، ترالی پزشکی است. این وسیله برای نگهداری، دستهبندی و جابهجایی داروها، ابزارها و اقلام مصرفی استفاده میشود و براساس کاربرد در مدلهای مختلفی مانند ترالی دارو، پانسمان، احیا، بیهوشی و تجهیزات تخصصی تولید میشود.
استفاده از ترالی مناسب باعث میشود کارکنان وسایل موردنیاز را در محل مشخصی قرار دهند و هنگام انجام اقدامات درمانی، زمان خود را برای پیداکردن تجهیزات از دست ندهند. کشوهای تفکیکشده، طبقات مقاوم، قفل مرکزی، سطل پسماند، پایه سرم و محفظههای جانبی از امکاناتی هستند که ممکن است در مدلهای مختلف وجود داشته باشند.
پاراوان پزشکی؛ احترام به حریم خصوصی بیمار
حفظ حریم شخصی بیماران یکی از معیارهای مهم کیفیت خدمات درمانی است. پاراوان پزشکی برای تفکیک فضای معاینه، تزریقات، پانسمان، تعویض لباس یا استراحت بیمار مورد استفاده قرار میگیرد. این وسیله در بخشهایی که چند تخت در یک اتاق قرار دارند یا فضای مجزایی برای هر مراجعهکننده وجود ندارد، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
پاراوان مناسب باید پوشش غیرشفاف، ساختاری پایدار و سطحی قابل شستوشو داشته باشد. مدلهای تاشو فضای کمتری اشغال میکنند و مدلهای چرخدار بهآسانی جابهجا میشوند. چرخها باید به ترمز مجهز باشند تا پاراوان پس از قرارگرفتن در محل حرکت نکند.
برانکارد پزشکی؛ انتقال ایمن و سریع بیماران
جابجایی بیمار یکی از حساسترین فعالیتهای مراکز درمانی است. برانکارد پزشکی برای انتقال بیمار میان آمبولانس، اورژانس، اتاق عمل، تصویربرداری و بخش بستری استفاده میشود. طراحی مناسب آن میتواند خطر سقوط، واردشدن فشار به بیمار یا آسیبدیدگی کارکنان را کاهش دهد.
برانکارد استاندارد باید بدنهای مقاوم، سطح خواب راحت و چرخهایی با حرکت کنترلشده داشته باشد. ترمزها باید هنگام توقف، وسیله را کاملاً ثابت نگه دارند و محافظهای جانبی نیز از سقوط بیمار جلوگیری کنند.
تأثیر تجهیزات مناسب بر سرعت خدمات
زمان در محیط درمانی اهمیت ویژهای دارد. در بخشهایی مانند اورژانس، مراقبتهای ویژه و اتاق احیا، چند دقیقه تأخیر میتواند بر نتیجه درمان اثر بگذارد. اگر ابزارها در کشوهای مشخص و با الگویی ثابت چیده شده باشند، کادر درمان بدون جستوجو به آنها دسترسی پیدا میکنند.
ترالیهای تخصصی امکان میدهند مجموعهای کامل از وسایل به محل بیمار منتقل شود. درنتیجه، پرستار برای برداشتن هر وسیله مجبور به رفتوآمد میان اتاق، انبار و ایستگاه پرستاری نیست. برانکارد استاندارد نیز انتقال بیمار را سریعتر و کنترلشدهتر میکند.
کاهش احتمال خطاهای درمانی
بینظمی تجهیزات میتواند احتمال انتخاب ابزار یا داروی اشتباه را افزایش دهد. هنگامی که اقلام مشابه بدون تفکیک مناسب در یک محفظه قرار میگیرند، شناسایی آنها دشوارتر میشود. استفاده از کشوهای بخشبندیشده و برچسبهای خوانا به کاهش این خطر کمک میکند.
در ترالی دارو میتوان داروهای بیماران را براساس شماره تخت، نام بیمار یا زمان مصرف تفکیک کرد. داروهای پرخطر نیز باید در محفظه جداگانه و قفلدار نگهداری شوند. البته تجهیزات مناسب جایگزین کنترل هویت بیمار و بررسی دستور پزشک نیستند، بلکه شرایط اجرای دقیقتر این مراحل را فراهم میکنند.
نقش تجهیزات در کنترل عفونت
کنترل عفونت یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی مراکز درمانی است. تجهیزاتی که بین اتاقها جابهجا میشوند یا تماس زیادی با دست کارکنان دارند، در صورت نظافت نامناسب میتوانند آلودگی را منتقل کنند.
سطوح ترالی، دستگیرهها، کشوها، چرخها، بدنه پاراوان و سطح برانکارد باید مطابق برنامه مشخص ضدعفونی شوند. جنس محصول باید بهگونهای باشد که در برابر مواد شوینده و ضدعفونیکننده مقاومت کند. ترک، زنگزدگی یا پارگی روکش میتواند نظافت کامل را دشوار سازد.
افزایش آسایش و رضایت بیماران
کیفیت خدمات از دید بیمار تنها به نتیجه درمان محدود نمیشود. نحوه برخورد کارکنان، نظم محیط، حفظ حریم شخصی و شیوه انتقال نیز در شکلگیری تجربه بیمار مؤثرند. استفاده از پاراوان مناسب هنگام معاینه یا تعویض لباس، احساس امنیت و احترام بیشتری ایجاد میکند.
برانکاردی که سطح خواب مناسبی دارد و بدون لرزش یا صدای زیاد حرکت میکند، انتقال را برای بیمار راحتتر خواهد کرد. محیط منظم و تجهیزات تمیز نیز اعتماد مراجعهکنندگان را افزایش میدهد.
حفظ سلامت کادر درمان
تجهیزات غیراستاندارد علاوه بر بیمار، سلامت کارکنان را نیز تهدید میکنند. هلدادن برانکاردی با چرخهای معیوب یا حرکتدادن ترالی سنگین، فشار زیادی به کمر، شانهها و مفاصل وارد میکند. تکرار این فعالیتها در شیفتهای طولانی میتواند موجب آسیبهای اسکلتی و عضلانی شود.
تجهیزات ارگونومیک نیروی لازم برای جابهجایی را کاهش میدهند. ارتفاع مناسب دستگیره، چرخهای روان و توزیع متعادل وزن، کنترل وسیله را آسانتر میکنند. ترالیها نیز نباید بیش از ظرفیت مشخصشده بارگیری شوند.
انتخاب تجهیزات متناسب با هر بخش
نیازهای بخش اورژانس با یک کلینیک زیبایی یا درمانگاه عمومی متفاوت است. اورژانس به برانکاردهای مقاوم و ترالی احیای مجهز نیاز دارد. اتاق عمل باید از تجهیزات دارای سطوح صاف و قابل ضدعفونی استفاده کند و بخش بستری به ترالیهایی با حرکت بیصدا و ظرفیت کافی احتیاج دارد.
پیش از خرید باید نوع خدمات، تعداد بیماران، تعداد اتاقها و مسیرهای جابهجایی بررسی شوند. ابعاد آسانسور، عرض درها و فاصله میان تختها نیز بر انتخاب تجهیزات متحرک اثر میگذارند.
کیفیت ساخت و خدمات پس از فروش
قیمت پایین نباید تنها معیار خرید تجهیزات پزشکی باشد. محصولی که بدنه ضعیف، چرخ نامناسب یا قطعات کمیاب دارد، ممکن است خیلی زود به تعمیر یا تعویض نیاز پیدا کند و در بلندمدت هزینه بیشتری ایجاد کند.
اعتبار تأمینکننده، ضمانت، موجودبودن قطعات یدکی و خدمات تعمیر باید پیش از خرید بررسی شود. تجهیزاتی مانند چرخ، ترمز، ریل کشو و روکش تخت یا برانکارد بهدلیل استفاده مداوم بیشتر در معرض فرسودگی قرار دارند.
نگهداری پیشگیرانه تجهیزات
نگهداری منظم عمر تجهیزات را افزایش میدهد و از خرابی ناگهانی جلوگیری میکند. برای هر محصول باید برنامهای شامل نظافت، بازرسی ظاهری و کنترل قطعات متحرک تدوین شود.
چرخها، ترمزها، محافظهای جانبی، قفل کشوها و اتصالات باید در بازههای زمانی مشخص بررسی شوند. اگر حرکت وسیله نامتعادل است، صدای غیرعادی دارد یا قطعهای شل شده، باید پیش از استفاده مجدد تعمیر شود.
آموزش کارکنان و تعریف مسئولیت
خرید تجهیزات استاندارد زمانی به بهبود کیفیت منجر میشود که کارکنان روش استفاده و نگهداری از آنها را بدانند. نحوه حرکتدادن، قفلکردن چرخها، تنظیم ارتفاع و ضدعفونی باید به کاربران آموزش داده شود.
مسئولیت کنترل موجودی ترالیها و بررسی سلامت تجهیزات نیز باید مشخص باشد. استفاده از چکلیست در شروع یا پایان هر شیفت کمک میکند کمبودها و ایرادها سریعتر شناسایی شوند.
جمعبندی
تجهیزات تخصصی، زیرساخت اجرای خدمات سریع، منظم و ایمن در مراکز درمانی هستند. ترالیها دسترسی به داروها و ابزارها را آسان میکنند، پاراوانها حریم خصوصی بیماران را حفظ میکنند و برانکاردهای استاندارد امکان انتقال مطمئن افراد را فراهم میسازند.
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