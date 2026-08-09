۸۰۰ میلیارد ریال دیگر از مطالبات مالباختگان صندوق در بهمئی پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید وحید موسویان اظهار کرد: پیش از این و در اقدامات انجام‌شده، ۵۵ درصد از مطالبات مربوط به این پرونده پرداخت شده بود که در جدیدترین مرحله، با همکاری کارشناسان رسمی حسابرسی و کارشناسان حوزه بورس و اوراق بهادار، مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال دیگر به شاکیان پرداخت شد.

وی افزود: با احتساب این مرحله، تاکنون ۶۵ درصد از کل بدهی‌های این صندوق به شاکیان و سپرده‌گذاران تسویه شده است.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برگزاری جلسات تخصصی در دادسرا برای تعیین تکلیف مطالبات، بیان کرد: این جلسات با حضور معاونان دادستان، رئیس محاکم مرکز استان، بازپرس پرونده و متهم اصلی برگزار و ابعاد حقوقی و مالی پرونده به‌صورت کارشناسی بررسی شد.

موسویان ادامه داد: در این جلسات، راهکارهای لازم برای تسویه باقیمانده مطالبات بررسی و تصمیمات مقتضی در این زمینه اتخاذ شده است.

وی با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی برای برخورد با تخلفات اقتصادی، گفت: برای متهم این پرونده کیفرخواست صادر شده و روند رسیدگی قضایی با قاطعیت و بدون اغماض در حال انجام است.

دادستان مرکز استان در ادامه با هشدار به مالباختگان و سپرده‌گذاران، تصریح کرد: پرداخت مرحله بعدی مطالبات منوط به ثبت‌نام قطعی سپرده‌گذاران در سامانه ثنا، سامانه الکترونیکی قضایی، است.

موسویان از افرادی که تاکنون مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند خواست در اسرع وقت نسبت به تکمیل ثبت‌نام خود در سامانه ثنا اقدام کنند تا روند پرداخت مطالبات آنان با تأخیر مواجه نشود.