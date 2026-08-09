به گزارش خبرنگار مهر، آسایشگاه خیریه کهریزک، مجموعهای ۴۰ هکتاری با سابقهای از دهه ۵۰ تاکنون است؛ جایی که امروز ۱۷۵۰ مددجو در آن زندگی میکنند و ۸۰۰ مددجوی دیگر نیز در خانه و در کنار خانواده، خدمات درمانی و اجتماعی دریافت میکنند.
محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در بازدید میدانی بعد از ظهر یکشنبه خود از بخشهای مختلف این مجموعه، پای صحبت برخی مددجویان و مسئولان و کارکنان نشست و روند ارائه خدمات را از نزدیک بررسی کرد.
بر اساس این گزارش در میان مددجویان، افرادی هستند که همچنان مسیر تحصیل و آموزش را دنبال میکنند؛ رویکردی که هدف اصلی آن، حرکت به سمت توانمندسازی و استقلال هرچه بیشتر مددجویان است.
گفتنی است که یکی از خدمات ویژه این مجموعه، مرکز نگهداری بیماران مبتلا به اماس است که خدمات تخصصی به این گروه ارائه میدهد.
لازم به ذکر است که در جریان این بازدید، از تلاش مددکاران و کارکنانی نیز یاد شد که حتی در روزهای جنگ و حملات دشمن، خدمترسانی را متوقف نکردند و در کنار مددجویان ماندند.
استاندار تهران پس از بررسی مسائل و نیازهای مجموعه، دستورات لازم برای توسعه زیرساختها، ارتقای کیفیت خدمات و تقویت حمایت از مددجویان را صادر کرد و بر استفاده از ظرفیت خیرین و دستگاههای اجرایی برای رفع نیازها تأکید داشت.
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