به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزشوپرورش، الهام یاوری رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، با اشاره به جایگاه دانشآموختگان در نقشه راه سازمان، گفت: یکی از سرمایههای ارزشمند سمپاد، جامعه گسترده و توانمند دانشآموختگان آن است؛ سرمایهای که ظرفیت قابل توجهی برای کمک به ارتقای کیفیت فرآیندهای آموزشی و تربیتی، انتقال تجربه و تقویت هویت و تعلق سازمانی دارد.
وی افزود: بهرهگیری هدفمند از ظرفیت دانشآموختگان، یکی از اولویتهای مهم نقشه راه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان است و در همین راستا، مجموعهای از سازوکارها برای احیای شبکه دانشآموختگان، ایجاد ارتباط مؤثر میان دانشآموختگان و مدارس و فراهمکردن زمینه نقشآفرینی آنان در حوزههای مختلف در حال پیگیری است.
یاوری ادامه داد: دانشآموختگان سمپاد میتوانند متناسب با تخصص، تجربه و توانمندی خود، در حوزههایی همچون هدایت و مشاوره تحصیلی، انتقال تجربیات علمی و حرفهای، آموزش مهارتها، فعالیتهای پژوهشی، کارسوقها، برنامههای تربیتی و همچنین الگوسازی برای دانشآموزان نقشآفرین باشند.
«پادفر»؛ نمود عینی رویکرد استفاده از ظرفیت دانشآموختگان
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با اشاره به تجربه دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان سراب در استان آذربایجان شرقی، اظهار کرد: طرح «پادفر» نمونهای عینی از این رویکرد و نشاندهنده ظرفیت بالای دانشآموختگان برای همراهی با نسل جدید دانشآموزان سمپاد است.
وی گفت: این طرح از سال ۱۴۰۰ با شعار «همراهی هوشمندانه، تعالی همهجانبه» آغاز شده و با هدف ایجاد ارتباط مستمر، هدفمند و اثربخش میان دانشآموختگان موفق و دانشآموزان فعلی مدرسه شکل گرفته است.
یاوری افزود: در قالب طرح پادفر، دانشآموختگان متعهد و نخبه مدرسه در یک شبکه منسجم، با حضور سرتیم و پشتیبانان اختصاصی پایههای تحصیلی، در حوزههای آموزشی، تحصیلی و تربیتی در کنار دانشآموزان قرار گرفتهاند و از تجربه و توانمندی خود برای حمایت از آنان استفاده میکنند.
از انتقال تجربه تا الگوسازی تربیتی
وی با اشاره به ابعاد مختلف فعالیت دانشآموختگان در طرح پادفر تصریح کرد: در حوزه دانش، انتقال تجربیات علمی و آموزشی و ارائه مشاورههای تحصیلی، در حوزه مهارت، آموزش مدیریت زمان، کنترل استرس، شیوه صحیح مطالعه، مهارتهای ارتباطی و حل مسئله و در حوزه نگرش و منش نیز الگوسازی از دانشآموختگان موفق و تقویت امید، خودباوری و مسئولیتپذیری اجتماعی دنبال شده است.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان برگزاری جلسات منظم هماهنگی، پایش و ارزیابی عملکرد، توانمندسازی اعضای تیم، تعامل با خانوادهها، تشکیل ستاد ویژه کنکور، برگزاری کارسوقهای تخصصی هدایت تحصیلی، ارائه مشاوره تلفنی، همراهی دانشآموزان در اردوهای تربیتی و مشارکت در مصاحبههای ورودی دانشآموزان جدید را از جمله اقدامات این طرح عنوان کرد.
تجربهای که میتواند به یک الگو تبدیل شود
یاوری با اشاره به نتایج اجرای طرح پادفر گفت: بر اساس گزارش ارائهشده از این تجربه، اجرای طرح به بهبود میانگین نمرات و تراز آزمونهای آزمایشی، کاهش اضطراب تحصیلی دانشآموزان و شکلگیری بانک اطلاعاتی از وضعیت آموزشی و روحی آنان منجر شده است؛ ظرفیتی که امکان مداخلات بهموقع و برنامهریزی دقیقتر برای حمایت از دانشآموزان را فراهم کرده است.
وی تأکید کرد: تجربه فرزانگان سراب نشان میدهد که احیای ارتباط میان مدرسه و دانشآموختگان میتواند از یک ارتباط صرفاً افتخاری و مناسبتی، به یک مشارکت واقعی و اثرگذار در فرآیند تعلیم و تربیت تبدیل شود.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان خاطرنشان کرد: هدف ما این است که با احیای شبکه دانشآموختگان و طراحی سازوکارهای منسجم، زمینه حضور و اثرگذاری آنان در سراسر زیستبوم سمپاد فراهم شود و هر دانشآموخته بتواند متناسب با ظرفیت خود، بخشی از تجربه و توانمندیاش را در اختیار نسل آینده قرار دهد.
یاوری در پایان گفت: «پادفر» را میتوان یکی از نمودهای عینی این رویکرد دانست؛ الگویی که نشان میدهد وقتی دانشآموختگان در کنار مدرسه قرار میگیرند، تجربه به سرمایه و سرمایه به اثرگذاری تبدیل میشود. این مسیر میتواند در تحقق رویکرد «هر نیاز کشور، یک سمپادی آماده اثرگذاری» و تبدیل سمپاد به یک شبکه یادگیرنده و پویا نقشآفرین باشد.
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