به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، کریس مورفی سناتور دموکرات آمریکا تاکید کرد، اقدامات رژیم صهیونیستی با اهداف امنیت ملی آمریکا همخوانی ندارد و این اقدامات موضع آمریکا در منطقه را تضعیف کرده و موجب ایجاد شکاف میان منافع دو طرف میشود.
وی تصریح کرد که در عین حال از روابط قدرتمند میان آمریکا و رژیم صهیونیستی حمایت میکند، اما نمیتواند از سیاستهای کنونی کابینه این رژیم حمایت کند. ادامه این سیاستها، حمایت کسانی را که خواهان راهحل دو دولتی هستند در قبال تداوم ارسال سلاحهای آمریکایی به اسرائیل دشوار خواهد کرد.
مورفی وجود اختلافنظر در داخل حزب دموکرات درباره پیام ارسالشده به رژیم صهیونیستی را پذیرفت اما از این اختلافات دفاع کرد و گفت این مسئله نشانه یک حزب سالم و توانمند برای پذیرش دیدگاههای مختلف است.
وی در مقابل حزب جمهوریخواه را حزبی توصیف کرد که فضای چندانی برای اختلافنظر ندارد و تفکر آن محدود به دیدگاههای دونالد ترامپ است.
اظهارات مورفی پس از آن مطرح شد که بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی در نشست کابینه مخالفت قاطع خود را با تشکیل کشور فلسطین اعلام کرد.
این اظهارات همچنین همزمان با شکست یک اصلاحیه قانونی در مجلس نمایندگان آمریکا مطرح شد که هدف آن توقف کمکهای بدون قید و شرط آمریکا به رژیم صهیونیستی بود.
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