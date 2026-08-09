کریس مورفی: ترامپ در جنگ شکست خورد؛ ایران قدرتمند شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، «کریس مورفی» سناتور آمریکایی با اذعان به تبعات جنگ علیه ایران برای کشورش، اعلام کرد که از هر توافقی برای پایان دادن به این جنگ، حتی اگر توافقی «بد» باشد، حمایت خواهد کرد.

مورفی با اشاره به افزایش هزینه‌های ناشی از تداوم جنگ و پیامدهای آن برای آمریکا گفت: مردم آمریکا از این جنگ رنج می‌برند و هزینه بازگشایی مجدد تنگه هرمز نیز روزبه‌روز افزایش می‌یابد.

این سناتور آمریکایی همچنین گفت که «دونالد ترامپ» در این جنگ شکست خورده و در نتیجه آن، آمریکا تضعیف شده و ایران قدرتمندتر شده است.

وی در ادامه با اشاره به گزینه‌های موجود برای پایان جنگ گفت: «تنها توافقی که در حال حاضر در دسترس است، توافقی وحشتناک و بد است.»