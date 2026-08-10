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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۶

هوای زنجان طی روزهای آینده خنک می‌شود

هوای زنجان طی روزهای آینده خنک می‌شود

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان از کاهش دمای هوا و خنک شدن هوای استان طی روزهای آینده خبر داد.

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف بوده و از فردا تا پایان هفته بر میزان پوشش ابرها افزوده می شود.

وی با بیان اینکه شاهد بارش باران در استان خواهیم بود، ابراز کرد: بارش ها در استان پراکنده خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وقوع وزش باد شدید در استان خبر داد و گفت: در این میان با توجه به سرعت وزش باد شدید به شهروندان توصیه می شود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

رحمان نیا از کاهش دمای هوا در استان طی چند وز آینده خبر داد و بیان داشت: هوای استان خنک می شود.

وی گفت: دمای فعلی شهر زنجان ۳۸ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا کمی گرم شده است. می‌شود و تمامی مناطق استان را به شکل یکسان تحت تأثیر قرار نخواهد داد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان همچنین از وزش باد شدید در برخی مناطق استان خبر داد و گفت: با توجه به افزایش سرعت وزش باد، به شهروندان توصیه می‌شود از تردد و توقف در مجاورت ساختمان‌های نیمه‌کاره، سازه‌های سست و درختان فرسوده خودداری کنند.

رحمان‌نیا با اشاره به روند دمایی استان طی چند روز آینده، بیان کرد: دمای هوا در روزهای پیش رو کاهش خواهد یافت و هوای استان خنک‌تر می‌شود.

وی ادامه داد: دمای فعلی شهر زنجان ۳۸ درجه سانتی‌گراد است که نسبت به روز گذشته، اندکی افزایش داشته است.

کد مطلب 6912856

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