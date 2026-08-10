سجاد نصراللهی نسب تهیه کننده سینما و تلویزیون درباره پروژه جدید خود به خبرنگار مهر بیان کرد: در حال حاضر یک پروژه سریالی با عنوان «هتل» در دست نگارش است که زمینه داستان و فیلم آن درباره جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان است.

وی اضافه کرد: داستان این سریال در یکی از هتل‌هایی اتفاق می‌افتد که محل اسکان جنگ‌زده‌ها بوده و به اتفاقات پیرامون آن، پرسنل و مدیریت هتل، شرایطی که هتل پیش از این داشته و همچنین ورود مهمان‌های جدید و اتفاقاتی که با ورود آنها رخ می‌دهد، می‌پردازد.

این تهیه کننده اظهار کرد: در حال حاضر نگارش ۱۳ قسمت از این سریال در دستور کار قرار دارد. طرح آماده شده و حدود پنج قسمت نیز نوشته شده است. این پروژه به سفارش مرکز سیمرغ در حال انجام است. ابتدا قرار بود این سریال در ۲۶ تا ۳۰ قسمت ساخته شود، اما فعلاً اعلام شده است که ۱۳ قسمت آماده شود و کار پیش برود تا در ادامه درباره تعداد قسمت‌های بعدی تصمیم‌گیری شود.

وی درباره کارگردان نیز گفت: سجاد مهرگان قرار است کارگردانی این پروژه را بر عهده داشته باشند. ان‌شاءالله از شهریور پیش‌تولید را آغاز می کنیم. تا حدودی درباره کست بازیگران نیز صحبت شده است، هرچند هنوز قراردادی بسته نشده است.

نصراللهی نسب در پایان درباره ویژگی های این سریال عنوان کرد: در این اثر قرار نیست خود جنگ الزاماً محور اصلی باشد، بلکه داستان بیشتر پیرامون مردم، شرایط و مناسبات آنها در فضایی اجتماعی روایت می‌شود.