تعامل خانه معدن خراسان جنوبی و وزارت صمت برای احیای معادن راکد

به گزارش خبرنگار مهر، داود رئیسی ظهر دوشنبه در دیدار با مدیر طرح احیای معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، راهکارهای فعال‌سازی معادن راکد، توسعه زیرساخت‌ها و تقویت همکاری میان بخش دولتی و خصوصی را بررسی کرد.

داود رئیسی در این دیدار با عباس جرجانی، ظرفیت‌های معدنی خراسان جنوبی، مهم‌ترین چالش‌های پیش روی بخش معدن و راهکارهای احیا و فعال‌سازی معادن و صنایع معدنی غیرفعال و نیمه‌فعال استان را مورد بررسی قرار داد.

در این نشست، دو طرف بر ضرورت تعامل مستمر میان خانه معدن خراسان جنوبی و طرح احیای معادن و صنایع معدنی وزارت صمت برای تبادل اطلاعات، شناسایی ظرفیت‌ها و موانع، ارائه راهکارهای کارشناسی و پیگیری برنامه‌های احیای معادن تأکید کردند.

مدیر طرح احیای معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به سابقه فعالیت خود در خراسان جنوبی، این استان را «نمایشگاه ظرفیت‌های معدنی کشور» توصیف کرد و گفت: بخش قابل توجهی از این ظرفیت‌ها هنوز به مرحله بهره‌برداری مطلوب نرسیده و با برنامه‌ریزی صحیح، توسعه زیرساخت‌ها، تسهیل سرمایه‌گذاری و هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی می‌توان زمینه شکوفایی این ظرفیت‌ها را فراهم کرد.

تدوین نقشه راه معدن در اولویت خانه معدن

رئیس خانه معدن خراسان جنوبی نیز با اشاره به جایگاه ممتاز استان در حوزه معدن، کمبود زیرساخت‌هایی همچون آب، برق، راه‌های دسترسی، حمل‌ونقل، انرژی و سایر خدمات پشتیبان را از مهم‌ترین موانع توسعه فعالیت‌های معدنی برشمرد.

رئیسی افزود: خانه معدن خراسان جنوبی در دوره جدید فعالیت خود، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، تخصصی و اجرایی فعالان بخش معدن، دانشگاه‌ها، تشکل‌های تخصصی و دستگاه‌های اجرایی، تدوین نقشه راه معدن و صنایع معدنی استان را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است تا زمینه شناسایی دقیق چالش‌ها، ارائه راهکارهای کارشناسی و پیگیری مؤثر برای رفع موانع و توسعه پایدار این بخش فراهم شود.

در پایان این دیدار، بر تداوم همکاری‌های مشترک، بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی، تسریع در احیای معادن غیرفعال، توسعه سرمایه‌گذاری و تقویت نقش بخش خصوصی در اجرای برنامه‌های توسعه معدن و صنایع معدنی خراسان جنوبی تأکید شد.