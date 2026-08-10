نگهدار حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اهمیت فعالیت‌های صیادی در جزیره خارگ و ضرورت پیگیری و تسریع در روند اجرای طرح‌ها و پروژه‌های شیلاتی، موضوع استقرار نماینده شیلات در جزیره به صورت مستمر از سوی بخشداری دنبال شد.

وی افزود: در پی رایزنی‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده با اداره‌کل شیلات استان بوشهر، مکاری به عنوان نماینده شیلات در جزیره خارگ معرفی شد تا زمینه برای پیگیری میدانی امور، تسهیل فرآیندها و ارتباط مستقیم‌تر جامعه صیادی جزیره با مجموعه شیلات فراهم شود.

بخشدار ویژه خارگ با اشاره به مطالبات جامعه صیادی جزیره تصریح کرد: به ثمر رسیدن پروژه‌ها و طرح‌های شیلاتی خارگ، خواسته‌ای به‌حق از سوی جامعه صیادی جزیره است و باید برای تحقق این مطالبات، روند اجرای پروژه‌ها با جدیت بیشتری دنبال شود.

حسین‌پور خاطرنشان کرد: حضور نماینده شیلات در جزیره می‌تواند نقش مؤثری در پیگیری مسائل و مشکلات جامعه صیادی، بررسی میدانی نیازها و تسریع در روند اجرای پروژه‌های شیلاتی داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه بخشداری ویژه خارگ پیگیری مطالبات صیادان را ادامه خواهد داد، گفت: امیدواریم با همکاری اداره‌کل شیلات استان بوشهر و حضور نماینده این مجموعه در جزیره، شاهد تسریع در اجرای پروژه‌های شیلاتی و تحقق مطالبات جامعه صیادی خارگ باشیم.