به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان، با حضور در اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، ضمن دیدار و گفت‌وگو با رضا داوری، مدیرکل کانون لرستان، از بخش‌های مختلف این مجموعه و فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ادبی و علمی آن بازدید کرد.

در این دیدار، ظرفیت‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های کانون در حوزه کودک و نوجوان مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و افزایش دسترسی کودکان و نوجوانان به فرصت‌های آموزشی، تربیتی و خلاقانه تأکید شد.

فرهنگ، زیربنای توسعه و تربیت نسل آینده

فرماندار خرم‌آباد در این نشست با اشاره به اهمیت توجه به کودکان و نوجوانان اظهار داشت: فعالیت‌های کانون پرورش فکری در حوزه‌های فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و تربیتی، نقش مهمی در شکل‌گیری شخصیت و توانمندی نسل آینده دارد و حمایت از این فعالیت‌ها، در حقیقت سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه محسوب می‌شود.

وی افزود: کودکان و نوجوانان سرمایه‌های ارزشمند جامعه هستند و هر میزان برای رشد فکری، فرهنگی و مهارتی آنان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری شود، آثار آن در آینده جامعه نمایان خواهد شد.

درمنان با تأکید بر جایگاه فرهنگ در فرآیند توسعه خاطرنشان کرد: فرهنگ، زیربنا و پایه توسعه است و فراهم کردن محیط‌های شاد، پویا و خلاق برای کودکان و نوجوانان می‌تواند در تقویت خودباوری، مسئولیت‌پذیری، خلاقیت و مهارت‌های اجتماعی آنان نقش مؤثری داشته باشد.

تأکید بر تکمیل پروژه کانون در مسکن مهر

فرماندار خرم‌آباد در ادامه با اشاره به پروژه نیمه‌تمام مرکز کانون پرورش فکری در مسکن مهر این شهرستان گفت: این پروژه با ۶۱ درصد پیشرفت فیزیکی، از طرح‌های مهم حوزه فرهنگی شهرستان است و تأمین اعتبار و تسریع در روند تکمیل آن باید با جدیت پیگیری شود.

وی افزود: بهره‌برداری از این مرکز می‌تواند دسترسی کودکان و نوجوانان ساکن مناطق مسکن مهر و پیرامون آن را به خدمات فرهنگی، هنری، ادبی و علمی کانون افزایش دهد و بخشی از نیازهای فرهنگی این مناطق را پاسخ دهد.

درمنان تأکید کرد: فرمانداری خرم‌آباد آمادگی دارد در چارچوب ظرفیت‌های موجود، برای تسریع در تکمیل این پروژه و فراهم شدن زمینه بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از آن، همکاری و پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

ضرورت توسعه خدمات فرهنگی در مناطق روستایی و پیرامونی

فرماندار خرم‌آباد همچنین بر ضرورت گسترش خدمات کانون در مناطق روستایی، حاشیه‌ای و پیرامونی شهرستان تأکید کرد و گفت: بهره‌مندی از ظرفیت‌های فرهنگی و آموزشی نباید صرفاً به مراکز شهری محدود شود و باید زمینه دسترسی کودکان و نوجوانان مناطق مختلف شهرستان نیز به این خدمات فراهم شود.

وی ادامه داد: اعزام مربیان و کارشناسان کانون به مناطق مختلف و اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی در مناطق کم‌برخوردار، اقدامی ارزشمند است که باید با قوت بیشتری دنبال شود.

درمنان با بیان اینکه عدالت فرهنگی یکی از الزامات توسعه متوازن است، خاطرنشان کرد: همه کودکان و نوجوانان، فارغ از محل زندگی، باید از فرصت‌های برابر برای یادگیری، رشد استعدادها و حضور در فعالیت‌های فرهنگی، هنری و علمی برخوردار باشند.

هم‌افزایی دستگاه‌ها برای توسعه مراکز کانون

فرماندار خرم‌آباد در پایان بر ضرورت تقویت همکاری میان فرمانداری، شهرداری و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تأکید کرد و گفت: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی می‌توان زمینه بهسازی، توسعه و مناسب‌سازی مراکز کانون را فراهم کرد و شرایط حضور هرچه بیشتر کودکان و نوجوانان در این فضاها را بهبود بخشید.

وی اظهار امیدواری کرد با استمرار همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی، ظرفیت‌های موجود کانون در شهرستان خرم‌آباد بیش از گذشته فعال شود و کودکان و نوجوانان این شهرستان از فرصت‌های گسترده‌تری برای رشد استعداد، خلاقیت و مهارت‌های فردی و اجتماعی بهره‌مند شوند.