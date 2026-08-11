فرماندار لنگرود: کارخانه کمپوست از مطالبه شهرستانی به اولویت ملی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ساماندهی پسماند شهرستان با اشاره به بازدید مدیرکل محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از پروژههای پسماند شهرستان، اظهار کرد: ساخت کارخانه کمپوست لنگرود با ظرفیت ۲۵۰ تن از سال ۱۳۹۶ آغاز شده و تاکنون حدود ۵۰ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده است.
وی افزود: این پروژه با وجود نصب بخش قابل توجهی از دستگاهها و تجهیزات، در حال حاضر حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و حدود چهار سال متوقف بود، اما از سال گذشته با پیگیریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، نماینده شهرستان لنگرود و استاندار گیلان، روند اجرایی آن مجدداً آغاز شده است.
فرماندار لنگرود با بیان اینکه تکمیل این پروژه نیازمند حدود ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار است، گفت: اهمیت کارخانه کمپوست لنگرود در شرایط کنونی فراتر از یک پروژه عمرانی در سطح شهرستان است و با توجه به ضرورت ساماندهی پسماند در استان گیلان، تکمیل آن به یکی از مطالبات جدی در حوزه محیط زیست و مدیریت پسماند استان تبدیل شده است.
گلشن ادامه داد: انتظار داریم سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور همچنان حمایتهای خود را از این پروژه ادامه دهد تا بتوانیم هرچه سریعتر شاهد بهرهبرداری از آن باشیم.
تعیین تکلیف پهنه پسماند لنگرود؛ گامی در مسیر مدیریت اصولی
وی به تعیین تکلیف پهنه پسماند شهرستان نیز اشاره کرد و گفت: مرکز دفن زباله شهرستان لنگرود در منطقه اطاقور، در گذشته جزو پهنههای رسمی پسماند استان گیلان نبود، اما با دستور استاندار گیلان از سال گذشته به عنوان یکی از پهنههای پسماند استان تعیین شد و اکنون به عنوان هشتمین پهنه پسماند استان گیلان شناخته میشود.
فرماندار لنگرود خاطرنشان کرد: تعیین این پهنه میتواند زمینه افزایش اعتبارات مربوط به مدیریت پسماند شهرستان را فراهم کند و در کنار آن، تکمیل کارخانه کمپوست نیز میتواند بخشی از زیرساختهای مورد نیاز برای مدیریت اصولی پسماند را فراهم کند.
گلشن تأکید کرد: طرح تکمیل کارخانه کمپوست لنگرود اکنون در مجموعه مدیریت استان نیز به عنوان یک موضوع مهم دنبال میشود و در بازدیدها و پیگیریهای مجموعه مدیریت استان و استاندار گیلان، بر ضرورت بهرهبرداری از این پروژه در یک سال آینده و تأمین منابع مالی مورد نیاز تأکید شده است.
مدیریت پسماند گیلان؛ در مسیر تحول اساسی
فرماندار لنگرود در پایان از حضور و پیگیری مسئولان ملی در حوزه مدیریت پسماند قدردانی کرد و گفت: این رویکرد نشان میدهد که موضوع مدیریت پسماند در گیلان در حال عبور از نگاههای صرفاً شهرستانی است و پروژههایی مانند کارخانه کمپوست لنگرود، در چارچوب سیاست عمومی استان برای ساماندهی پسماند و تقویت زیرساختهای زیستمحیطی دنبال میشوند.
وی تصریح کرد: با توجه به پیگیریهای انجامشده در سطح شهرستان، استان و مجموعه مدیریت ملی، امروز تکمیل کارخانه کمپوست لنگرود را نمیتوان صرفاً یک مطالبه محلی دانست؛ این پروژه در مسیر تبدیل شدن به یکی از مطالبات عمومی و اولویتهای زیستمحیطی استان گیلان قرار گرفته است و امیدواریم با تأمین اعتبار مورد نیاز، روند تکمیل آن شتاب بیشتری بگیرد.
گلشن با اشاره به چشمانداز مدیریت پسماند در استان، اضافه کرد: با برنامهریزیهای انجامشده و حمایتهای ملی، پیشبینی میشود وضعیت مدیریت پسماند گیلان طی ۵ سال آینده متحول شود و پروژههایی نظیر کارخانه کمپوست لنگرود، نقش کلیدی در این تحول ایفا خواهند کرد.
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