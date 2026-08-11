به گزارش خبرنگار مهر، سعید رضا جندقیان ظهر سه شنبه در جلسه ساماندهی پسماند شهرستان لنگرود با اشاره به رویکرد جدید در مدیریت پسماند، اظهار کرد: رویکرد ما در حوزه پسماند، استفاده از ظرفیت مردم، منابع و حمایتهای سازمان، همچنین ظرفیت شهرداریها و بخش خصوصی است تا فرآیند جمعآوری و مدیریت پسماند به شکل مطلوب انجام شود.
وی با اشاره به شرایط منطقه خزری شامل استانهای گیلان، مازندران و گلستان، افزود: این منطقه با وجود چالشهای متعدد، از ظرفیتهای بسیار خوبی برخوردار است و با حضور استاندار گیلان، مدیران استانی و شهری و شهرداران پیگیر، روند حل مسائل پسماند با سرعت بیشتری در حال انجام است.
جندقیان با بیان اینکه در گذشته برخی موانع باعث کندی روند مدیریت پسماند شده بود، تصریح کرد: امروز به دنبال ایجاد تغییرات اساسی و تاریخی در این حوزه هستیم و پیشبینی میکنیم وضعیت پسماند گیلان طی پنج سال آینده به شکل قابل توجهی متفاوت شود.
مدیرکل محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور همچنین به افزایش اعتبارات حوزه پسماند اشاره کرد و گفت: اعتبارات مختلفی برای بخشهای گوناگون مدیریت پسماند استان اختصاص یافته و روند تأمین منابع نیز در حال افزایش است.
پیگیری ویژه برای تکمیل خط پردازش پسماند لنگرود
جندقیان با اشاره به خط پردازش پسماند لنگرود اظهار کرد: اگرچه روند اجرایی پروژه در مقطعی مطلوب نبوده، اما با همت و پیگیری مدیران حوزه پسماند استان، اقدامات لازم برای تکمیل خطوط و جذب منابع در هفتههای آینده در حال انجام است.
وی با تأکید بر روند رو به بهبود مدیریت پسماند در گیلان گفت: سازمان پسماند شهرداریها و مجموعه مدیریت پسماند استان اقدامات خوبی را دنبال میکنند و تلاش شده است مسئولیت امور به افراد متخصص و خبره سپرده شود.
جندقیان در ادامه با اشاره به حجم بالای تولید پسماند در گیلان خاطرنشان کرد: مدیریت روزانه حدود یک هزار تن پسماند در استان، کار بسیار سنگینی است و طبیعی است که حل مشکلات این حوزه نیازمند صرف زمان، تأمین منابع و استمرار اقدامات اجرایی باشد.
مدیرکل محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در پایان تأکید کرد: با استمرار حمایتها، تأمین اعتبارات و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، شهرداریها و مردم میتوان گامهای مؤثری برای ساماندهی پسماند در استان گیلان برداشت.
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