بازگشت «قند پهلو» به تلویزیون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز سیمرغ، مسابقه ادبی «قند پهلو» که در مرکز سیمرغ تولید شده است، به‌زودی از طریق شبکه نسیم در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت.

این اثر که با محوریت طنز فاخر و چالش‌های مشاعره شناخته می‌شود، به دلیل فضای صمیمی و محتوای غنی، جایگاه ویژه‌ای در میان مخاطبان ایرانی یافته است. این برنامه با هدف ترویج ادبیات شیرین فارسی در قالبی شاد و رقابتی تولید شده است.

در این فصل، مسئولیت تهیه‌کنندگی بر عهده امیر قمیشی و میثم تربتی است. همچنین سید شهرام شکیبا و ناصر فیض در قامت داوران و قاسم رفیعا در جایگاه دبیر تحریریه، بر کیفیت رقابت‌های شاعران و طنزپردازان نظارت می‌کنند.