نواب: شهدای منا در میهمانی الهی به مقام شهادت رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالفتاح نواب، بعد از ظهر یکشنبه، در مراسم گرامیداشت شهدای منا در حرم حضرت عبدالعظیم(ع) اظهار کرد: شهادت در میهمانی الهی و در کنار خانه خدا، تجربه‌ای فراتر از یک حادثه عادی است.

وی افزود: حضور در منا، تجلی پیوند میان عبادت و شهادت است و این عزیزان درهای رحمت الهی را به روی خود گشودند.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به مقام مرحوم حاج‌آقا حسینی از شهدای منا گفت: ایثار و خدمت‌رسانی به دیگران از ویژگی‌های بارز این شهدا بود.

نواب ادامه داد: خداوند به پاس این ایثار و خدمت، آنان را به مقام شهادت و میهمانی در پیشگاه پیامبر اکرم(ص) برگزید.

وی با اشاره به حضور حجاج ایرانی در سرزمین‌های مقدس بیان کرد: ایرانیان با عزت و احترام در میان مسلمانان سایر کشورها شناخته می‌شوند.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت گفت: این جایگاه نتیجه پایبندی به دستورات دین و رعایت آداب عبادی است و موجب شده ایرانیان در سرزمین وحی به عنوان مؤمنانی باعزت شناخته شوند.

نواب در ادامه با اشاره به مفهوم بلا و آزمایش الهی اظهار کرد: بسیاری از سختی‌هایی که بر مؤمنان وارد می‌شود، آزمونی برای رسیدن به مقام خلوص و کمال است.

وی افزود: همان‌گونه که آتش فلز را ذوب می‌کند و آن را به آینه‌ای درخشان تبدیل می‌کند، سختی‌ها نیز می‌توانند انسان را به کمال و تجلی جمال الهی برسانند.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت در پایان با تجلیل از خانواده‌های شهدای منا، برای تمامی شهدا از درگاه خداوند متعال طلب رحمت و مغفرت کرد.