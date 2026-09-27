باشگاه استقلال: اسناد مالی در حال بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر، فرابورس ایران در نامهای به باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال، نسبت به عدم انتشار برخی اطلاعات و صورتهای مالی این باشگاه در موعدهای مقرر قانونی تذکر داد و خواستار انتشار آنها در سامانه کدال شد.
بر اساس این نامه، استقلال تاکنون اطلاعات و صورتهای مالی ۳ ماهه حسابرسینشده منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۶ ماهه حسابرسینشده و حسابرسیشده منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۴، ۹ ماهه حسابرسینشده منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ و ۱۲ ماهه حسابرسینشده منتهی به ۳۰ تیر ۱۴۰۵ را در مهلتهای مقرر منتشر نکرده است.
فرابورس با استناد به ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار و مواد ۵ و ۷ دستورالعمل افشای اطلاعات شرکتهای ثبتشده نزد سازمان، از هیأتمدیره باشگاه استقلال خواسته است حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه چهارم مهرماه ۱۴۰۵، اقدامات لازم برای انتشار این اطلاعات از طریق سامانه کدال را انجام دهد.
در این نامه همچنین تأکید شده است که مسئولیت انتشار بهموقع اطلاعات بر عهده مدیران، مدیرعامل و اعضای هیأتمدیره ناشر است و عدم رعایت این الزامات میتواند مشمول مقررات فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران شود.
فرابورس همچنین هشدار داده است که در صورت عدم پاسخگویی باشگاه استقلال و منتشر نشدن اطلاعات و صورتهای مالی تا مهلت تعیینشده، موضوع از طریق سامانه کدال به صورت عمومی افشا خواهد شد.
در مقابل، باشگاه استقلال در پاسخ به این نامه اعلام کرده است که طی دوره اخیر با هدف ارتقای شفافیت، انضباط مالی و استقرار سازوکارهای حرفهای و منسجم مالی و کنترلی، اقدامات اصلاحی گستردهای را در دستور کار قرار داده است.
باشگاه استقلال وجود برخی اقلام و رویدادهای مالی مربوط به سنوات گذشته را یکی از دلایل نیاز به زمان بیشتر برای نهاییسازی اطلاعات عنوان کرده و توضیح داده است که تکمیل مستندات، تطبیق حسابها و بررسی آثار مالی و حقوقی این موارد در حال انجام است.
استقلال همچنین اعلام کرده تقویت کنترلهای داخلی، تشکیل کمیته حسابرسی، ساماندهی گردشهای مالی و استقرار سامانههای یکپارچه مالی را در دستور کار قرار داده و فرآیند تهیه و نهاییسازی اطلاعات مورد درخواست را با اولویت دنبال میکند.
باشگاه استقلال در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات و مواعد مقرر بازار سرمایه، متعهد شده است اطلاعات و صورتهای مالی مربوط را بلافاصله پس از تکمیل کنترلها و نهایی شدن اطلاعات، از طریق سامانه کدال افشا کند.
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