به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور، درباره احتمال وقوع سیلاب در برخی مناطق شمال و شمال شرق کشور هشدار داد و گفت: امروز (یکشنبه، ۵ مهر) در شرق گلستان، نیمه شمالی خراسان شمالی و شمال شرق سمنان، به‌ویژه در مراوه‌تپه، ساری‌قُمیش، چناران، یکه‌چنار، پیش‌قلعه و آشخانه، احتمال وقوع سیل در پی رگبارهای شدید وجود دارد و فاصله گرفتن از بستر رودخانه‌ها ضرورت دارد.

وی افزود: طی امروز، در بخش‌های وسیعی از استان سمنان آسمان ابری و گاهی بارانی خواهد بود.

اصغری بیان کرد: در ارتفاعات تهران و البرز، افرادی که امروز قصد کوهنوردی دارند باید در ساعات بعدازظهر مراقب وقوع صاعقه باشند.

وی یادآور شد: در منطقه زاگرس و ارتفاعات چهارمحال‌وبختیاری و غرب اصفهان نیز پس از مدتی طولانی، انتظار بارش باران وجود دارد.

این کارشناس هواشناسی گفت: ابرهای باران‌زا نیز طی روز دوشنبه (۶ مهر) به همدان و شمال‌غرب کشور نیز می‌رسند، برهمین اساس با توجه به شرایط جوی و احتمال بارش، به کشاورزان توصیه می‌شود محصولات کشاورزی را در فضای باز دپو نکنند.

وی درباره وضعیت هوای تهران در روزهای آینده نیز اظهار کرد: تا پایان هفته، تهران حداقل یک بار بارانی می‌شود و از پایان هفته، حال‌وهوای پاییزی به‌تدریج به نیمه شمالی کشور می‌آید.

اصغری یادآور شد: کرانه‌های خزر نیز در روزهای آینده با شدت و ضعف بارانی خواهد بود و با رعایت احتیاط و نکات ایمنی، سفر به این مناطق منعی ندارد.

این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: از انتهای هفته و به‌ویژه در هفته آینده، ساعات خنک و سرد موقتی در انتظار کشور خواهد بود.