یادمان شهدای گمنام بوستان ملت مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه با حضور مسئولان شهری یادمان شهدای گمنام بوستان ملت مشهد پس از پشت سر گذاشتن مراحل مختلف اجرایی و فنی به بهرهبرداری رسید.
در همین چارچوب، پیش از این یادمان شهدای گمنام در بوستان خورشید و بوستان اردیبهشت در سال جاری به بهرهبرداری رسیده و امشب نیز سومین یادمان شهدای گمنام شهر در بوستان بزرگ و خاطرهانگیز ملت افتتاح شد.
یادمان شهدای گمنام بوستان ملت پس از پشت سر گذاشتن مراحل مختلف اجرایی و فنی، امشب به بهرهبرداری رسید. این پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال و طی مدت ۲۰ ماه اجرا شده است.
حدود ۲ هزار مترمربع از فضای پروژه به احداث المان و محوطهسازی اختصاص یافته است، این یادمان با ارتفاع تقریباً ۱۳ متر طراحی و در اجرای آن تلاش شده ضمن توجه ویژه به شأن و جایگاه شهدا، از ظرفیتهای معماری و هنری برای ایجاد فضایی ماندگار، فاخر و متناسب با هویت شهر مشهد استفاده شود.
در آیین رونمایی از این یادمان فاخر، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و جمعی از مدیران ارشد شهری و استانی برگزار شد.
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