به گزارش خبرنگار مهر، جواد نظری شامگاه یکشنبه در اجتماع شبانه مردم اراک اظهار کرد: در پی حملات دشمن به یک ساختمان مسکونی در اراک، بیش از ۱۵۰ مجروح به‌صورت همزمان به بیمارستان ولیعصر منتقل شدند و با بسیج ظرفیت‌های درمانی، خدمات لازم به آنان ارائه شد.

وی افزود: پزشکان، پرستاران و کارکنان مراکز درمانی استان مرکزی در جنگ ۱۲ روزه و رمضان با وجود شرایط دشوار و تهدیدات امنیتی، لحظه‌ای از ارائه خدمات درمانی دست نکشیدند.

نظری تصریح کرد: حضور مستمر و تلاش شبانه‌روزی کارکنان حوزه سلامت در شرایط بحرانی، نقش مؤثری در حفظ پایداری خدمات درمانی و رسیدگی به مجروحان و آسیب‌دیدگان داشته است.

وی ادامه داد: بیمارستان‌های استان مرکزی در دوران جنگ پذیرای شمار زیادی از مجروحان حملات دشمن به مناطق مختلف از جمله اراک، محلات، خمین و مراکز صنعتی بودند و کارکنان درمانی با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود، خدمات لازم را به آنان ارائه کردند.

۱۰ اتاق عمل بیمارستان ولیعصر اراک در شرایط جنگی همزمان فعال شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به شرایط ویژه بیمارستان ولیعصر در جریان حملات دشمن اظهار کرد: در برخی شب‌ها، به دلیل افزایش شمار مجروحان و ضرورت انجام جراحی‌های فوری، هر ۱۰ اتاق عمل این بیمارستان از ساعت ۲۰ تا پنج صبح به‌صورت همزمان فعال بودند.

وی افزود: در شرایط عادی اورژانسی ممکن است تنها دو اتاق عمل فعالیت داشته باشند، اما در دوران جنگ، پزشکان، پرستاران، کارکنان اتاق عمل و سایر نیروهای درمانی با حضور گسترده، تمامی ظرفیت‌های بیمارستان را برای رسیدگی به مجروحان به کار گرفتند.

نظری با اشاره به حمله دشمن به یک ساختمان مسکونی در اراک تصریح کرد: در شب وقوع این حمله، بیش از ۱۵۰ مجروح به‌صورت همزمان وارد بیمارستان ولیعصر شدند؛ حجمی از مراجعه مجروحان که به‌جز حادثه تاریخی پنجم مرداد اراک، نمونه مشابهی از آن در تاریخ فعالیت این بیمارستان ثبت نشده بود.

وی ادامه داد: با وجود شرایط دشوار و حجم بالای مجروحان، هماهنگی میان مسئولان بیمارستان، مدیران دانشگاه علوم پزشکی و کارکنان درمانی موجب شد تمامی بیماران خدمات لازم را دریافت کنند و اختلالی در روند خدمت‌رسانی به مردم ایجاد نشود.

نظری تاکید کرد: بسیاری از کارکنان به‌صورت داوطلبانه و بسیجی‌وار در بیمارستان حضور یافتند و با سازماندهی مناسب، خدمات درمانی تا صبح ادامه پیدا کرد و پشتیبانی سازمان انتقال خون نقش مؤثری در تأمین نیازهای درمانی مجروحان داشت.

تلاش برای تأمین دارو با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به مشکلات تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط تحریم اظهار کرد: کشور طی یک سال گذشته با محدودیت‌های شدیدتری در زمینه واردات دارو و مواد اولیه دارویی مواجه بوده است، اما مجموعه وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌ها تمامی ظرفیت‌های خود را برای جلوگیری از اختلال در خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی به کار گرفته‌اند.

وی افزود: افزایش قیمت برخی داروها مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده است، اما با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم، تلاش مجموعه نظام سلامت بر تأمین داروهای مورد نیاز بیماران و کاهش مشکلات آنان متمرکز بوده است.

نظری تصریح کرد: برای تأمین داروهایی که به دلیل تحریم امکان واردات آنها وجود ندارد، ظرفیت شرکت‌های داروسازی و توان علمی دانشمندان و متخصصان داخلی مورد استفاده قرار گرفته است.

وی با اشاره به حملات دشمن به مراکز تولید دارو در جریان جنگ رمضان گفت: چند کارخانه بزرگ داروسازی کشور، از جمله مراکز تولید داروهای مورد نیاز بیماران مبتلا به سرطان، هدف حملات قرار گرفتند، اما با تلاش متخصصان و دانشمندان داخلی، اقدامات لازم برای بازسازی و ازسرگیری فعالیت این واحدها انجام شد.

نظری تاکید کرد: کارکنان حوزه سلامت به‌صورت شبانه‌روزی برای تأمین داروهای مورد نیاز بیماران تلاش می‌کنند تا با وجود محدودیت‌های موجود، روند درمان بیماران متوقف نشود.

تقدیم سه شهید از جامعه بهداشت و درمان مرکزی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: کارکنان بهداشت و درمان استان مرکزی علاوه بر حضور در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم و پشتیبانی از رزمندگان، در جریان حملات دشمن سه شهید تقدیم کشور کردند.

وی افزود: شهیده عاطفه سهرابی، از پرستاران شهرستان خمین، یکی از شهدای حوزه سلامت است که در جریان حملات دشمن به شهادت رسید.

نظری تصریح کرد: شهیده محمدی، از کارکنان اتاق عمل در شهرستان خمین نیز بر اثر بمباران منزل مسکونی خود به شهادت رسید و شهید محمدی، از پرستاران سابق شهرستان محلات که در تهران حضور داشت، سومین شهید جامعه بهداشت و درمان در این حوادث بود.

وی ادامه داد: کارکنان نظام سلامت در تمامی مراحل جنگ، با وجود تهدیدات و دشواری‌های فراوان، تلاش کردند خدمات درمانی مردم متوقف نشود و حتی در شرایطی که جان خود و خانواده‌هایشان در معرض خطر قرار داشت، به مسئولیت حرفه‌ای و انسانی خود پایبند ماندند.

حضور مردم پشتوانه استمرار خدمات و مقاومت کشور است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با گرامیداشت یاد شهید سیدحسن نصرالله و دیگر شهدای مقاومت، حضور مردم در اجتماعات و میدان‌های مختلف را عاملی مؤثر در تقویت روحیه رزمندگان و کارکنان حوزه سلامت دانست.

وی افزود: تحولات یک سال اخیر و جنگ‌های تحمیل‌شده به کشور، اهمیت توانمندی‌های داخلی در حوزه‌های نظامی، پشتیبانی، بهداشت و درمان و سایر بخش‌ها را بیش از گذشته آشکار کرده است.

نظری تصریح کرد: مردم ایران در جریان این حوادث با حضور مستمر خود، پشتوانه مهمی برای نیروهای نظامی، کارکنان درمانی و سایر مجموعه‌های خدمت‌رسان بوده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به استمرار حضور مردم در اجتماعات طی بیش از ۲۰۰ شب ادامه داد: نقش مردم در تقویت روحیه رزمندگان و کارکنان بهداشت و درمان، کمتر از تلاش نیروهای حاضر در میدان نبوده و همین همراهی، انگیزه خدمت‌رسانی در دشوارترین شرایط را افزایش داده است.

وی تأکید کرد: جامعه پزشکی و کارکنان بهداشت و درمان مرکزی همچنان با تمامی توان برای حفظ سلامت مردم، رسیدگی به بیماران و مجروحان و استمرار خدمات درمانی تلاش خواهند کرد و در انجام مسئولیت‌های خود از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند.