به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه شرکت گاز خوزستان، جریان گاز مشترکان در منطقه کمپلوی شمالی، شامل خیابان‌های شیوا، کسایی، وکیلی و مالکی حدفاصل شهید داغری و براتی و همچنین خیابان شهید قاضی‌عسکر و خیابان براتی حدفاصل کمالی تا مالکی، به علت توسعه شبکه گازرسانی جدید با محدودیت مواجه خواهد شد.

این قطعی گاز از ساعت ۷ صبح فردا دوشنبه ششم مهرماه آغاز و تا ساعت ۱۸ همان روز ادامه خواهد داشت.

شرکت گاز خوزستان در این اطلاعیه از مشترکین ساکن در مناطق مذکور درخواست کرد: در طول مدت یاد شده، از دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری کرده و شیرهای مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مأموران امداد گاز ۱۹۴، به حالت بسته نگه دارند.