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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۸

گاز برخی مناطق اهواز فردا دوشنبه قطع می‌شود

گاز برخی مناطق اهواز فردا دوشنبه قطع می‌شود

اهواز - شرکت گاز استان خوزستان اعلام کرد: به دلیل اجرای عملیات توسعه شبکه گازرسانی، جریان گاز برخی مناطق اهواز در روز دوشنبه ششم مهرماه قطع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه شرکت گاز خوزستان، جریان گاز مشترکان در منطقه کمپلوی شمالی، شامل خیابان‌های شیوا، کسایی، وکیلی و مالکی حدفاصل شهید داغری و براتی و همچنین خیابان شهید قاضی‌عسکر و خیابان براتی حدفاصل کمالی تا مالکی، به علت توسعه شبکه گازرسانی جدید با محدودیت مواجه خواهد شد.

این قطعی گاز از ساعت ۷ صبح فردا دوشنبه ششم مهرماه آغاز و تا ساعت ۱۸ همان روز ادامه خواهد داشت.

شرکت گاز خوزستان در این اطلاعیه از مشترکین ساکن در مناطق مذکور درخواست کرد: در طول مدت یاد شده، از دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری کرده و شیرهای مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مأموران امداد گاز ۱۹۴، به حالت بسته نگه دارند.

کد مطلب 6960616

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