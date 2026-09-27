https://mehrnews.com/x3db8Q ۶ مهر ۱۴۰۵، ۲:۵۱ کد مطلب 6960833 استانها اردبیل استانها اردبیل ۶ مهر ۱۴۰۵، ۲:۵۱ اجتماع مردم اردبیل در اعلام وفاداری به انقلاب اسلامی اردبیل- اردبیلیها با حضور پرشور در اجتماع شبانه، بار دیگروفاداری خود را به انقلاب اسلامی نشان دادند. دریافت 6 MB کد مطلب 6960833 کپی شد مطالب مرتبط عهد شبانه مردم دیار سبلان مشگین شهر با انقلاب اردبیلیها بار دیگر وفاداری خود را به انقلاب نشان دادند رامیان در شب ۲۱۱؛ مردم کنار هم ماندند چراغهای گالیکش روشن ماند؛ موج ۲۱۱ آمد گرگان؛ روایت یک شب از جنس همدلی تجدید عهد شبانه مشگین شهریها در سایه سبلان سبلان، شاهد عهد دوباره اردبیلیها در شب مرزداران بیله سوار، ایستاده در عهد انقلاب گنبد در موج ۲۱۱؛ شبی که مردم کنار هم بودند برچسبها اردبیل تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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