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۶ مهر ۱۴۰۵، ۲:۵۱

اجتماع مردم اردبیل در اعلام وفاداری به انقلاب اسلامی

اجتماع مردم اردبیل در اعلام وفاداری به انقلاب اسلامی

اردبیل- اردبیلی‌ها با حضور پرشور در اجتماع شبانه، بار دیگروفاداری خود را به انقلاب اسلامی نشان دادند.

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کد مطلب 6960833

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