به گزارش خبرنگار مهر، روز هشتم بازی های آسیایی در حالی برای کاروان ورزش ایران به پایان رسید که در وزنه برداری، ریحانه کریمی موفق به کسب مدال برنز شد و اینگونه اولین مدال دختران وزنه بردار در تاریخ این بازی ها کسب شد.

در بوکس هم امیر اسماعیلی، نماینده وزن ۹۰+ کیلوگرم با صعود به مرحله نیمه نهایی مدال خود را قطعی کرد. این نخستین مدال تاریخ بوکس ایران در ادوار مختلف بازی های آسیایی است.

علاوه بر این، ورزشکاران کشورمان در رشته هایی مانند تنیس، ژیمناستیک و تیروکمان رویکرو هم نتایجی رقم زدند که در تاریخ این رشته ها و حضورشان در بازی های آسیایی بی سابقه بوده اند.

با همه اینها، در پایان روز هشتم بازی های آسیایی، کاروان ایران یک رده تنزل پیدا کرد و در رده هشتم جدول توزیع مدال ها قرار گرفت. کاروان کشورمان در حالی روز هشتم را آغاز کرد که با 28 مدال شامل 7 طلا، 14 نقره و 7 برنز در رده هفتم ایستاده بود اما در پایان این روز از بازی ها به خاطر پیشی گرفتن بحرینی ها در طلایی شدن، این رده را از دست داد و هشتم شد.

جدول توزیع مدال های بیستمین دوره بازی های اسیایی در پایان روز هشتم به این شرح است: