امام جمعه محمدشهر: مسجد نباید جوانان را پس بزند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحمدتقی غضنفری در حاشیه برگزاری اجلاسیه نماز مشترک شهرهای ماهدشت و محمدشهر که با حضور نماینده ولیفقیه در استان البرز برگزار شد، اظهار کرد: در این برنامه مطالب ارزشمند و مهمی درباره مسجد فعال و مسجد تراز اسلامی مطرح شد.
امام جمعه محمدشهر با اشاره به تأکیدات نماینده ولیفقیه در استان البرز درباره جایگاه مسجد، افزود: بر اساس فرمایش امام راحل، مسجد سنگر است و در خط مقدم مبارزه با شرک، کفر و نفاق قرار دارد.
وی ادامه داد: اگر این سنگر را حفظ، پشتیبانی و حمایت کنیم، میتوانیم در برابر هجمه عظیمی که دشمنان علیه نظام و انقلاب وارد کردهاند، ایستادگی کرده و به پیروزی برسیم.
غضنفری یکی از موضوعات مهم مطرحشده در این اجلاسیه را ضرورت حضور نوجوانان، جوانان و حتی کودکان در مساجد عنوان کرد و گفت: هیئتهای امنا و متولیان مساجد باید این موضوع را مورد توجه جدی قرار دهند.
جوانان باید آیندهدار مساجد باشند
وی ضمن قدردانی از تلاش پیشکسوتان و ریشسفیدان مساجد، تصریح کرد: دست همه این عزیزان را میبوسیم، اما حضور جوانان و نوجوانان در مساجد باید پررنگ باشد؛ چراکه نسل آیندهای که قرار است این مساجد را اداره کند، همین جوانان و نوجوانان هستند.
امام جمعه محمدشهر خاطرنشان کرد: اگر مساجد از قشر جوان و نوجوان خالی شوند، بدون تردید در آینده با رکود مواجه خواهند شد.
وی افزود: امروز برخی مساجد را میبینیم که تعطیل شده یا فعالیت گذشته خود را از دست دادهاند و یکی از دلایل این وضعیت، سرمایهگذاری نکردن روی قشر جوان و نوجوان است.
خبرنگاران رمز ماندگاری رویدادها هستند
غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه، اظهار کرد: روز خبرنگار با شهادت یکی از خبرنگاران مظلوم کشور افغانستان گره خورده و ما در طول سالهای دفاع مقدس و پس از آن نیز شهدای زیادی را در حوزه خبر داشتهایم.
وی با قدردانی از تلاش خبرنگاران گفت: هر رویدادی که در شهرها و نقاط مختلف اتفاق میافتد، اگر توسط رسانهها ثبت و منتشر شود، ماندگار خواهد شد و خبرنگاران رمز ماندگاری یک رویداد هستند.
امام جمعه محمدشهر ادامه داد: شاید برخی افراد اهمیت کار خبرنگاران را نبینند، اما اگر شهید آوینی دوربین و میکروفن را در دوران دفاع مقدس به دست نمیگرفت، امروز بخش مهمی از آنچه در هشت سال دفاع مقدس رخ داده است، در دسترس ما نبود.
غضنفری با تأکید بر نقش رسانهها در پیگیری مطالبات مردم افزود: خبرنگاران علاوه بر انعکاس مطالبات مردم، در ثبت و ماندگار کردن رویدادها نیز نقش بسیار مهم و اثرگذاری دارند.
بسیج و هیئتهای مذهبی ظرفیت جذب جوانان به مسجد هستند
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره برنامههای جذب جوانان و نوجوانان به مساجد گفت: یکی از ارکان مهم مساجد، پایگاههای بسیج هستند که در جذب جوانان و نوجوانان تأثیر بسیاری دارند.
امام جمعه محمدشهر، هیئتهای مذهبی را از دیگر ظرفیتهای مهم برای جذب نسل جوان دانست و افزود: اگر هیئتهای مذهبی در اختیار جوانان قرار بگیرند، میتوانند در جذب این قشر به مسجد بسیار اثرگذار باشند.
وی تأکید کرد: هیئتهای امنای مساجد و متولیان این اماکن نیز باید جوانان را تحویل بگیرند و زمینه حضور آنها را فراهم کنند.
غضنفری خاطرنشان کرد: اگر جوانی با ظاهر یا پوششی متفاوت وارد مسجد شد، نباید او را از مسجد بیرون کنیم؛ چراکه مسجد محل اصلاح است و فردی که وارد مسجد میشود، میتواند در این مکان با مبانی اعتقادی اسلام آشنا شده و مسیر درست خود را پیدا کند.
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