به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حیدری‌منش در نشست تجلیل از خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف رسانه‌ها جهاد تبیین است و باید واقعیت‌های کشور و حوادث اخیر را برای مردم به‌درستی روایت کنند. دشمن با استفاده از رسانه‌ها و شبکه‌های مختلف تلاش می‌کند با انتشار روایت‌های نادرست، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد و باید در برابر این جریان، روایت صحیح و واقعی ارائه شود.

وی افزود: در سال‌های گذشته شاهد تلاش رسانه‌های معاند برای تحریف تاریخ و سفیدشویی رژیم پهلوی بوده‌ایم و رسانه‌ها باید با تبیین واقعیت‌های تاریخی، نسل جوان را با دلایل شکل‌گیری انقلاب اسلامی و شرایط آن دوران آشنا کنند.

فرمانده سپاه ناحیه قرچک، امیدآفرینی و ترویج گفتمان امامین انقلاب را از دیگر وظایف رسانه‌ها دانست و گفت: باید ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایران اسلامی، ایستادگی مردم در برابر دشمنان و چشم‌انداز آینده کشور برای جامعه و به‌ویژه جوانان تبیین شود.

حیدری‌منش با قدردانی از فعالیت خبرنگاران در عرصه‌های مختلف، به حضور آنان در پوشش حوادث و رویدادهای اخیر و همچنین حضور شبانه در کنار مردم دشت ورامین اشاره کرد و گفت: این حضور و تلاش رسانه‌ای ارزشمند است و خبرنگاران می‌توانند با روایت درست، در حفظ انسجام و تقویت روحیه مردم نقش‌آفرین باشند.

وی تأکید کرد: رسانه‌های انقلابی و خبرنگاران باید با تکیه بر جهاد تبیین، امیدآفرینی و ترویج گفتمان انقلاب اسلامی، سهم خود را در دفاع از ایران عزیز و حفظ دستاوردهای کشور ایفا کنند.